Las palabras se las lleva el viento

Lo ocurrido en Extremadura después de las elecciones autonómicas de mayo ha puesto de manifiesto, una vez más, la frase de esa canción que dice Las palabritas se las lleva el viento. Lo digo específicamente por las afirmaciones que hizo por activa y pasiva la futura presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sobre un pacto con Vox para que entrara en el gobierno regional.

Por unos motivos u otros, las palabras han quedado al final en papel mojado y un político ha vuelto a protagonizar lo que tiene a buena parte de la población desencantada con la política, es decir, que todo vale para lograr el poder y que las promesas se pueden incumplir.

Se aproximan ahora unas nuevas elecciones. Acaba de arrancar la campaña y los candidatos, de uno u otro signo, han comenzado a hacer nuevas promesas, de lo que harán si gobiernan y de lo que jamás harían. ¿Cómo creerles?

Un buen punto de partida para los votantes indecisos es averiguar qué han hecho los partidos con los resultados obtenidos en las autonómicas. En esa precampaña, Feijóo insistió en que debería gobernar la lista más votada, sin embargo, eso no se ha cumplido finalmente en Extremadura, en que la lista más votada fue la del PSOE, ni en otras comunidades. Al final, tanto unos como otros van a intentar gobernar, lo cual es legítimo y, si tienen oportunidad, aun pactando con otro partido que pueda ser de ultraderecha o ultraizquierda, lo va a hacer.

Todos han demostrado a lo largo de años que la palabra dada en política vale más bien poco y, cuando surge una nueva voz que parece que va a cambiar la tónica, como se le presumía a Guardiola, acaba siendo más de lo mismo. ¿Cómo no va a decepcionar?

Ahora, Feijóo ha vuelto a decir que «no merece gobernar aquel que pierde las elecciones» y que «el presidente del Gobierno de España no puede ser alguien que ha perdido en las urnas». A Sánchez no se lo he oído, pero si también lo hubiera dicho, ya no se lo cree ni el tato. Es evidente que si PP y Vox suman para gobernar España, aun siendo el PSOE la lista más votada, pactarán y, si ocurre lo mismo con PSOE y Sumar, pasará de igual forma.

Por eso, se vuelve a apelar al bipartidismo, para que uno de los grandes gane con contundencia y no necesite a los pequeños. Solo así se podría mantener la palabra dada. Si no, volverá a llevársela el viento, no lo duden.