Investidura electoral

Cuando al día siguiente de las elecciones autonómicas Pedro Sánchez anunció el adelanto de las generales para el 23J era perfectamente consciente de los resultados en los distintos territorios y, por tanto, de la necesidad del PP de pactar con Vox para alcanzar diferentes gobiernos. El líder del PSOE sabía que esas negociaciones afectarían a las urnas, sobre todo porque los hipotéticos pactos alcanzados con la extrema derecha se tendrían que fraguar en medio de la campaña electoral y ello podía suponer la movilización del electorado progresista o de izquierdas. El resultado han sido investiduras con Vox en Valencia y Baleares, rupturas como la de Murcia, o pactos in extremis y a regañadientes como el de Extremadura. Está por ver si la estrategia de Sánchez da resultado porque, a la vista de las encuestas, Alberto Núñez Feijóo sigue siendo el favorito para llevarse la partida y hacerse con las llaves de La Moncloa.

La campaña de las generales arrancó el viernes y el PP extremeño está empeñado en ganar las elecciones más que nunca. Quiere constatar que es ‘su momento’, como señala su lema; que nada ni nadie puede quitarle la miel de los labios, y dejar claro que su pacto con Vox para formar gobierno, a pesar de que su líder dijo que no una y otra vez, no pone en cuestión su liderazgo ni el de María Guardiola. Buscan de las urnas del 23J una especie de reválida del 28M donde quede constancia de que lo importante es el futuro de España y Extremadura y que la gente quiere cambio sin importarle demasiado todo lo demás.

El PSOE extremeño, por contra, está en la tesis opuesta. Lo que persigue es que el 23J refleje que la ciudadanía no perdona las incoherencias ni las contradicciones y que, por tanto, castiga a quien no cumple con la palabra dada. Los socialistas entienden que el pacto alcanzado en Extremadura entre el PP y Vox no era lo prometido durante la campaña de las autonómicas ni lo manifestado los días sucesivos y, por tanto, esperan el castigo de las urnas.

Esta semana, el jueves y el viernes para más exactitud, se celebra en la Asamblea de Extremadura el debate de investidura de la popular María Guardiola. La líder del PP llega a la cita con los deberes hechos y los 33 votos necesarios cosechados por anticipado (28 propios y 5 de Vox). Saldrá elegida presidenta en primera vuelta sin ninguna duda dado el pacto cerrado con los de Abascal. Sin embargo, la atención mediática del parlamento regional va a ser total por llevarse a cabo en medio de una campaña electoral con los ánimos más que caldeados. Va a ser una investidura en la que los diferentes bandos, PP y Vox por un lado y PSOE y Podemos por otro, van a defender sus planteamientos, poniendo el acento en Extremadura pero sin dejar de mirar de reojo a Madrid. No en vano, el foco mediático va a ir más allá por dos razones: primero por la llegada al poder de una nueva líder territorial con discurso propio que ha tenido que modularlo a ojos de todo el mundo por mandato directo de Génova y segundo por la marcha de otro líder regional, en este caso el barón socialista Guillermo Fernández Vara, quien ya ha dicho que abandona la política activa en Extremadura y deja el Parlamento regional y la secretaría general del partido.

Las encuestas, incluida la del CIS de esta semana, anuncian una victoria del PP en la región: 5 diputados para el PP y 4 para el PSOE sería el pronóstico. Ni Vox ni Podemos obtendrían representación. Los populares quieren este resultado, un mapa de Extremadura de color azul que no desentone del resto de España cuando se muestre en televisión. Sin embargo, el PSOE busca lo contrario, ser la nota roja discordante que le dé alas para afrontar una travesía del desierto en la oposición donde, además, deberán afrontar la búsqueda de un nuevo líder.