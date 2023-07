El valor de nuestro voto

Cuando se avecinan nuevos comicios el elector suele preguntarse para qué sirve su voto. Los puristas piensan que la verdadera democracia solo se alcanza con el ejercicio directo de la política, no con el parlamentarismo representativo. De ahí que para muchos el papel que desempeñan hoy los partidos políticos sea el fundamento de la democracia patológica; esto es, de la partitocracia y de la profesionalización de la política, con todo lo que ello conlleva de medro personal, malversación o corrupción. Según esta forma de opinar, con los partidos el ciudadano pierde la libertad de gestionar directamente los asuntos públicos y piensa que su voto tiene escaso valor. Se diría en consecuencia que lo más mórbido de la política reside en la falta del ejercicio directo de la acción política por la intermediación de los partidos políticos.

Es cierto que en nuestros días, al igual que en épocas pretéritas, los partidos sufren un juicio crítico severo; una pérdida de confianza. Muchos electores creen que el actual sistema político está sobredimensionado. Solo conocemos a nuestros representantes cuando cada cierto tiempo vienen a pedirnos el voto. Por ello se aspira a que la acción política resida fundamentalmente en la sociedad civil. La política no debe estar únicamente en manos de políticos profesionalizados.

Sin embargo, hay que convenir que, hoy por hoy, las formaciones políticas son el instrumento fundamental para propiciar la participación de la ciudadanía en la vida pública. Las organizaciones no gubernamentales o las asociaciones sin ánimo de lucro pueden tener una gran incidencia social, pero los mecanismos constitucionales de los Estados están estructurados sobre el mandato representativo que tienen los parlamentarios, que para su mejor desenvolvimiento deben asociarse en partidos políticos.

Ahora bien, para entender su funcionamiento, los partidos, como agentes principales de la vida política, han de ser analizados bajo el prisma de que la democracia siempre es limitada y, como mucho, podemos calificarla de la forma menos imperfecta de gobierno. Pero para que los partidos cumplan adecuadamente con su genuino cometido necesitan una renovación constante. Y, por supuesto, siempre deben asentarse sobre profundas convicciones democráticas, ya que existen hirientes ejemplos históricos de cómo los líderes políticos pueden conducirnos a dictaduras.

La mayor estabilidad de la democracia se alcanza con partidos robustos. Los regímenes más estables son aquellos que tienen un sistema bipartidista. Pero en nuestros días el bipartidismo cotiza a la baja. Los partidos minoritarios argumentan que vivimos en una sociedad plural y que los parlamentos y, por ende, los gobiernos deben ser plurales. El resultado es que en cada elección compite una pléyade de organizaciones políticas que contribuyen a la dispersión del voto, lo que, a la postre, supone la pérdida de su valor.

En España, los dos grandes partidos siguen marcando el latido de la actividad parlamentaria. Las próximas elecciones será una ocasión propicia para que vuelvan a emerger resultados bipartidistas. Quizá porque están en juego dos modelos de sociedad bastante contradictorios entre los que hay que elegir. Quizá porque no somos un país de pactos y en nuestra vida parlamentaria, antes y después de la Transición, los gobiernos de coalición siempre han generado incertidumbre entre los ciudadanos.

Pero el problema hoy en día no reside tanto en optar entre bipartidismo o pluripartidismo cuanto en hacer posible que el ciudadano sea protagonista de la vida política de una forma más directa. La endogamia en la formación de las listas de candidatos y la falta de un sistema electoral abierto están conduciendo al hartazgo y desprecio de la política por parte del ciudadano. Se critica la partitocracia porque fortalece a los aparatos de los partidos y propicia burocracia y corrupción. El ciudadano tiene que ser el verdadero actor de la política. Debe poder apreciar el carácter soberano de su voto. Que el elegido responda más directamente frente a él; que su mandato no se disuelva en la acción del grupo parlamentario; que su voto, en fin, sea verdaderamente útil. Sería deseable, por tanto, que el malestar reinante pudiera mover a los líderes a ofrecer cambios para hacer más participativa la vida pública. Quizá sea el momento de modificar el sistema electoral y apostar por listas abiertas o por un sistema mixto con la inclusión de distritos uninominales que permitan conformar otra forma de representación en la que el elector sienta que su voto es decisivo. Partiendo de la idea de que los partidos políticos son limitados en la representación democrática, sería bueno llegar a un concepto de participación política que no anule la soberanía del voto y que fomente la libertad y responsabilidad para que el ciudadano juegue el papel de auténtico actor de la vida pública. Ardua tarea.

* El autor es Catedrático de Universidad.