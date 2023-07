Cultura, lo que yo diga

Este domingo, dos más, y estaremos salvados de esta cháchara sin sentido, de palabras huecas, de fotos sonrientes en paseos multitudinarios, de titulares forzados, de la invasión en los medios todas horas. Recuerdo esa viñeta de Forges en la que un señor le indica a su esposa: “Tienes la tele apagada”, a lo que ella responde “Es que si la enciendo, salen”. Pues así nos tienen estos días, sin dejarnos apenas respirar, pensar, mucho menos reflexionar o analizar las propuestas. Porque desde luego, lo de leerse los programas electorales se deja para fanáticos, del mismo modo que repasar los BOE se deja para amantes de lo legal (o aburridos de la vida).

Y empiezan los primeros movimientos de quienes temen perder su estatus; el “mundo de la cultura” se echa las manos a la cabeza en previsión de quedarse sin subvenciones o sin contratos para las fiestas municipales. Para empezar, resulta muy presuntuoso autodenominarse “élite cultural”. Es casi tan ridículo como ese politólogo que recientemente se ha autodefinido como elegante, sin que nada dé muestras de que lo parece.

Nos hemos acostumbrado a que la cultura es un bien que debe de ser mantenido para asegurar el bienestar de los ciudadanos, tal y como hacemos con la sanidad y la educación. Que es tan necesaria para el desarrollo humano que merece ser apoyada con fondos públicos. Y en cierto modo es así, pero ¿hasta qué punto? Porque creo que también en este ámbito, teniendo en cuenta que hablamos de dinero de todos, hay que ser objetivos. Si un producto, sea una película, un plato de cocina, un sombrero o una canción, no gustan, no funcionan o no son de interés para el público, no tienen salida en el mercado y no se venden… ¿dónde ponemos la línea a partir de la que son procedentes las “ayudas”? ¿cuánto dinero hay que dar a fondo perdido? ¿Y el que abre un bar y a los dos meses no tiene clientela porque cocina regular, o quien diseña vestidos que nadie quiere ponerse? ¿También los subvencionamos?

Del mismo modo, no entiendo ese aire de superioridad de quienes se consideran intelectuales de pedigrí y creen tener el derecho a decirnos a todos lo que hay que votar, cómo hay que pensar y qué es bueno o malo. Que hagas buen cine no te autoriza a ello; si encima haces cine, literatura o música malos, mucho menos.

Los vetos, el silenciamiento o el hostigamiento parecen de justicia si se aplican contra ciertos colectivos o personas que no se adaptan a la línea que unos pocos deciden unilateralmente. Y, sin embargo, cuando se habla de aplicar la cordura, la productividad o la sensatez, esos mismos pocos se revuelven y lo llaman censura y protestan.

Creo que nos esperan días muy movidos, porque si la paz social y la conformidad dependen de repartir fondos a discreción para mantener la calma, es posible que sea preferible el conflicto.

@merbaronam

* La autora es periodista