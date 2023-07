Un grande de Vox

La presentación del programa político de Vox, el viernes, comenzó con Donald Trump. Se entenderá que con esta reivindicación: «Hay que hacer España grande otra vez», dijo Iván Espinosa de los Monteros, así, sin españolizar el «Make America Great Again», para lo cual habría bastado algo como «Hay que hacer que España vuelva a ser grande», por ejemplo, en lugar de optar, deliberadamente (faltaría), por la literalidad del esloganelectoral de Trump en la campaña de 2016, cuya traducción textual es: «Haz (o haced) América grande otra vez».

Nada nuevo, desde luego, conocido el interés de Vox por Trump. Cabe esperar que Vox cierre así ahora los mítines: «Haced (o hagamos) grande España otra vez». La falta de preposición es también deliberada, dado el propósito: no es lo mismo «Haced grande España» (otra vez) que «Haced grande a España». La novedad fue que Espinosa de los Monteros, con gesto serio, afectando preocupación, aclaró por qué España debe volver a ser grande (y huelga decir que no pensaba en su tamaño, sino en su grandeza, en el sentido de poder referirse a ella como los chauvines se refieren a Francia: «la grandeur»). «Tenemos que desmontar lo que han hecho», dijo, sin especificar quiénes ni qué. Claro que tampoco hacía falta: esos «quiénes» son los políticos y ese «qué» solo puede ser la democracia. Es más: por una vez, Espinosa de los Monteros, grande de Vox, parecía no referirse exclusivamente a Pedro Sánchez, con ser «lo más grave que le ha pasado a España», sino al llamado régimen del 78, o sea, los constitucionalistas, todos los que han gobernado o ejercido la política en España constitucionalmente.

La Constitución, por tanto, es una de las cosas que hay que desmontar, empezando por el Estado autonómico, ya que el Estado español debe volver a ser un Estado unitario: un solo Gobierno y un solo Parlamento. Pero la Constitución y las comunidades autónomas tendrán que esperar: su desmontaje, para cuandogobierne. En cambio, hay leyesque Vox ya puede empezar a desmontar sin necesidad de gobernar, con solo pactar con el Partido Popular allí donde el Partido Popular gane y le necesite, una docena de leyespara las que bastará un empujoncito: Eutanasia, Aborto, LGTBI, Cambio Climático, Violencia de Género, Bienestar Animal, Reforma Laboral… El propio Partido Popular ya anunciado que no va a necesitar de Vox para derogar la ley de Memoria Democrática y la ley Trans, porque lo hará motu proprio. Obviamente, Vox también va a desmontar la enseñanza del islam en las escuelas y «la política de fronteras abiertas que permite la llegada masiva de inmigrantes ilegales», a quienes les asegura «su devolución inmediata».

Normalmente, los programas electorales se hacen para prometer más empleo, mejor sanidad, mejores infraestructuras, mejor educación, más seguridad, más cultura, mejores pensiones, más igualdad, todo. Vox, para delicia de Trump (si solo fuera de Trump), promete desmontar España para hacerla grande otra vez.

Y después, una.

¿Y después?

* Funcionario