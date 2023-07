¿Miedo a Vox?

Asisto con bastante estupor al debate sobre si pactar con Vox favorecería o perjudicaría al PP. Afortunadamente, María Guardiola ha dejado claro en Extremadura que, cuando se habla en serio, ese debate da, como mucho, para diez días. Los que necesitó para pasar de despreciar a los de Vox por machistas, homófobos y racistas a pactar con ellos un gobierno.

El debate no da para mucho más, a pesar de que llene informativos, tertulias y editoriales. Si alguien sigue dudando, que consulte las encuestas que sirvieron para que a Guardiola le dijeran en Madrid lo que tenía que hacer: lo que perjudica al PP es no pactar con Vox allá donde puede gobernar.

Vox nació el 17/12/2013. El 20/09/2014 ya tenía como presidente a Santiago Abascal (n. 1976). Abascal comenzó en política como concejal del PP en Llodio (Álava), en 1999. De los veinticuatro años que lleva, catorce estuvo en el PP. Junto a él, uno de los artífices de Vox fue Alejo Vidal-Quadras (n. 1945), elegido concejal de Barcelona en 1987, por Alianza Popular (germen del PP), y presidente del PP en Cataluña entre 1991 y 1996. No es discutible, por tanto, que Vox es producto pata negra PP. Preguntarse si el PP debe o no pactar con Vox es como preguntarse si debe o no pactar consigo mismo.

Mantener un debate tan artificial denota tres cosas: el nivel intelectual subterráneo de quienes lo mantienen, hasta qué punto la dictadura de lo políticamente correcto ha carcomido todos los rincones de nuestro sistema y la voluntad de evitar otros temas, los verdaderamente importantes.

Es esa dictadura de lo políticamente correcto, que tiene que ver con la hegemonía ideológica liberal en la que vivimos, la que es causa —o, al menos, una de las causas importantes— de las otras dos cuestiones. Es esa inercia hacia «lo correcto» lo que ha rebajado hasta límites insospechables el nivel del debate político y también lo que impide meter en agenda los problemas relevantes del país.

Y es precisamente la confluencia de PSOE y PP en ese espacio sin forma, sin pulso y sin ideas que es lo políticamente correcto, lo que hizo que nacieran Vox y Podemos. Es un espacio, por llamarlo así, de «ideología cero», donde lo importante es el mantenimiento del sistema político. Un espacio en el que los dos grandes partidos buscaban diferenciarse simbólicamente lo suficiente para poder establecer una «oferta electoral» distinta, pero donde, en el fondo, estaban de acuerdo en lo fundamental. Como cuando Zapatero y Rajoy, bajo el Gobierno del primero, pactaron —en poco más de un mes (agosto-septiembre, 2011)— la modificación del artículo 135 de la Constitución, impelidos por mandato exterior (Alemania, Bruselas, Estados Unidos), para que la estabilidad presupuestaria se convirtiera en principio básico de actuación.

Si primero nació Ciudadanos en Cataluña, y luego Podemos y Vox en el ámbito nacional, es porque los dos grandes partidos dejaron de representar, como hacían antes, al 90% de los españoles. Ocurrió porque reblandecieron tanto sus ideologías que llegaron a ser indistinguibles. Pero eso no quiere decir que en el PSOE y en el PP no hubiera muchos militantes y votantes con ideas fuertes. Solo que fueron expulsados.