UAPs, antes llamados ovnis

Uno se empieza a dar cuenta de que se vuelve viejo cuando palabras que creía eternas son sustituidas por otras, generalmente por horrendos anglicismos. Es el caso del acrónimo ‘ovni’, los traídos y llegados objetos voladores no identificados. Desde hace un año esta palabra ha empezado a ser sustituida por UAP, otro acrónimo, en este caso de ‘unidentified aerial phenomena’, que es como quiere la NASA que denominemos a cualquier acontecimiento en los cielos del que no sepamos su origen. Cambiar el nombre de las cosas no deja de ser una forma de irlas diluyendo en la niebla del tiempo.

En estos días de verano recuerdo con gran nostalgia aquellos periódicos de los años 70 en los que no era raro ver en sus portadas titulares sobre ‘platillos volantes’, con fotos que eran auténticos manchurrones. Y sobre todo, recuerdo la dorada época de la radio en la que programas como ‘Medianoche’ (SER) de Antonio José Alés, movilizaban a millones de personas en las llamadas ‘Alertas Ovni’. Los Barruecos se llenaban de ávidos cazadores de ovnis, quienes durante una noche entera escudriñaban los cielos y reportaban las luces que veían, en algunos casos sin explicación. En la actualidad, el programa de radio ‘El último peldaño’ (Onda Regional de Murcia) es el que ha recogido el testigo y sigue convocando en todo el país a mirar el firmamento, en este caso el próximo viernes 21 de julio a partir de las diez de la noche y hasta entrada la madrugada del 22. Extremadura ha sido un espacio bastante frecuentado por los no identificados. Basta recordar casos como el humanoide de la base de Talavera la Real, los muchos habidos la comarca de Las Hurdes, o aquel «fuego que cayó del cielo» en Torrejoncillo, amén de otros muchos. Estos días de descanso veraniego propongo mirar al cielo y hacerse preguntas como la si estamos solos en el Universo. Personalmente, creo que no, por una simple cuestión de probabilidad.