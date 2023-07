Con uno sobra

Ya ha pasado el debate, que en algunos medios han llamado el cara a cara y en otros el cara a carota. Ahora podremos hablar de otra cosa. O no. La cadena que lo emitió llevaba días sacándole partido, mostrando los escenarios del pugilato, anunciando la medición de las intervenciones, -qué fiasco de moderadores- y recordando debates de otros tiempos, algunos de los cuales hoy nos llenan de nostalgia. No quiere decir que ahora no vaya a seguirtirándose el pisto, emitiendo una y otra vez los momentos más tensos, los minutos de oro, el rostro crispado de Sánchez –yo no miento- con los ojos cuencas oscurísimas casi avecindados en el cogote, el semblante sereno de Feijóo -¡qué sorpresita el insolvente que cuando pega con sorna hace daño!- y analizando durante varios días quién ganó y quién perdió y cómo influye eso en el voto que aún no está decidido y qué porcentaje de votantes cambia su decisión a partir del enfrentamiento televisado.

Una no se atreverá a pronunciarse sobre los debates que solo muestran qué candidato se defiende mejor sin que por ello tenga razón, pues cinco años de gobierno debería ser suficiente para que los gobernados tengan el voto meditado y decidido, pero, por lo visto se equivoca. La mayoría de los medios, incluso los más afines al gobierno, reconocen que el presidente no consiguió su objetivo, aunque evitan admitir su derrota de modo claro. Ahora han emprendido la tarea paliativa consistente en resaltar el tono bronco de quien siempre había parecido tan moderado y sobre todo lo que algunos pelotilleros del poder han llamado la ensalada de mentiras. Como el noqueo fue épico, en contra de lo esperado, todavía hay tiempo de insistir en las fake del aspirante y a eso se van a dedicar hasta el 23J. Pues bien, que háganlo que quieran. En estos momentos de reflexión, descanso para el que pueda y calor inmisericorde, una no puede menos que dar las gracias fervorosamente a las almas caritativas que se negaron a los seis debates, seis, con que pretendía seducirnos el presidente. Con uno nos sobra a todos. Sobre todo a él. * Profesora