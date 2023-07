La utilidad de los debates

Confieso que tengo poco interés en los debates de última hora. Tal como está concebida la realidad política, con exhaustiva información día a día durante los cuatro años de legislatura, fiscalizados hasta el extremo las ideas y el comportamiento del Gobierno y la oposición, entiendo que los debates llegan cuando ya está vendido todo el pescado.

Y aunque algún experto podrá explicarme con datos hasta qué punto una buena o mala intervención de los presidenciales durante el debate (o los debates) días antes de las elecciones puede cambiar el sentido del voto, mantengo mi escepticismo. ¿De veras hay gente que todavía no sabe hasta el final a quién votar, en caso de que tengan interés de hacerlo? ¿Tan apasionante resulta un cara a cara en el que ambos líderes no paran de interrumpirse unay otra vez? ¿En serio hubiera sido tan emocionante el combate de boxeo entre Muhammad Ali y Joe Frazier si hubiéramos pasado cuatro años viendo cómo se enfrentaban, casi a diario, en los entrenamientos?

No vi el debate del pasado lunes, pero sí he visto fragmentos y he leído las opiniones (a izquierda y derecha, nunca mejor dicho). Sánchez no estuvo bien, y lo saben hasta los más acérrimos, aunque no lo digan públicamente. Tampoco es extraño. Después de cinco años como presidente, Pedro Sánchez tiene la misión más difícil que uno pueda imaginar: defender a Pedro Sánchez. Y eso hizo: intentar defenderse, solo defenderse, olvidando infligirle un knock-outa Feijóo que anotarse en su cuenta.

Aun así, mantengo la creencia de que este debate va a cambiar poco el resultado de las urnas: el votante medio lleva cuatro años decidiendo si prefiere carne o pescado.

Mucho espectáculo para nada, o para casi nada. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa es la política sino un torticero espectáculo de cuadrilátero que estamos hartos de ver a diario?

* Escritor