Cada vez estoy más convencido de que a los usuarios de las distintas redes sociales debería exigírseles identificarse con sus nombres, apellidos y DNI antes de poder dar de alta una cuenta o perfil para difundir contenidos, publicaciones, opiniones, ideas u ocurrencias acerca de cualquier tema. Hace tiempo que pienso así, y ya lo he manifestado por escrito en estas páginas alguna vez. Pero no puedo dejar de reiterarlo, porque hay espacios de esas redes que cada día se asemejan más a un vertedero en el que no rigen ni la ética ni el Código Penal.

Esta semana conocíamos a través de los medios de comunicación que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había perdido al bebé que esperaba al truncarse, tristemente y de manera natural, su embarazo en la octava semana de gestación. La mayoría de gente se condolió al conocer la noticia, y muchos mostraron su cariño y apoyo a la presidenta madrileña. Pero una minoría, moralmente enferma, no tardó en burlarse y declarar su alegría por el trágico acontecimiento y por el sufrimiento que tal desenlace estará provocado en la política popular.

El que haya sido una minoría la que se ha expresado en términos deleznables y absolutamente vomitivos a propósito de un drama familiar y personal de este calado no le quita importancia alguna al asunto. Con un solo usuario que utilizara el potente altavoz que ofrecen las redes sociales para estas canalladas sería más que suficiente para que los propietarios y gestores de las redes sociales y los poderes del Estado adoptaran medidas reguladoras. Pero no hay que obviar, tampoco, que el hecho de que los comportamientos delincuenciales los reproduzcan cientos o miles de usuarios agrava, sobremanera, el perjuicio o daño que se inflige a la mamá, el papá y los familiares de ese bebé no nato.

Por supuesto que este no es el primer caso -ni será el último- en que la miseria moral de ciertos seres, a los que difícilmente se puede considerar humanos, se muestre al mundo. Pero es bastante revelador de que, a día de hoy, los malvados, los perturbados, los degenerados encuentran en las redes una vía para atentar de manera inmisericorde contra cualquiera sin que esto les repercuta de manera negativa.

Frente a esta realidad no cabe otra cosa que regular el uso de esas redes. Y no se me ocurre un mejor modo que exigiendo una identificación que no arroje ningún tipo de duda acerca de la persona real que se encuentra tras cada seudónimo o perfil anónimo. De este modo, no serían necesarios largos -y, a veces, infructuosos- procesos de investigación para descubrir a los desalmados que aprovechan las sombras de la red para dar rienda suelta a su maldad. Si no se hace nada, los espacios que podrían convertirse en foros para el debate público y la creación y difusión de interesantes conversaciones acabarán reducidos para siempre a un conjunto de cenagales infectos.

*Diplomado en Magisterio