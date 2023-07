El debate del que todos hablan... Ocurrió, me ocurrió, mientras debatían. A mí y, sospecho, que a otros muchos. Salvo forofos -que los hay- y parientes cercanos –que también-, todos, o casi todos, concluimos que el presidente malamente se sostiene. No diré que nos sorprendiera (ni siquiera a los forofos); fue más de lo de siempre, pero esta vez en dosis mortales. Sigue siendo guapo. Y lo otro -ya saben ustedes a qué me refiero- lo sigue siendo también.

Pedro Sánchez es el presidente, aunque no lo parezca, aunque, medidos sus méritos, no debiera serlo. Curiosamente la pregunta no es cómo, sino cómo fue posible. Cómo fue, medio lo sabemos. Nada por aquí, nada por allá… Pedro Sánchez, narciso, tiene un alto concepto de sí mismo, por eso no dudó en aspirar a lo imposible. Tuvo el viento de cola y la carita de nardo. Eso le bastó. O, quizá, como Claudio, tuvo la flor de estar detrás de unas cortinas cuando los césares se eligen entre los que se esconden tras ellas. Cómo, más o menos, lo sabemos. Cómo pudo ser posible, sigo sin entenderlo.

Que sus conocimientos son pocos es notorio. Lo justito y, en ocasiones, ni a eso alcanza. Que su moralidad está siempre al albur de las conveniencias, también. También es notorio. Quizá, aún más notorio. Él, con sus asignaturas pendientes y las botas sucias. Y, aun así, entre unos y otros lo aupamos a la presidencia del gobierno de España. ¿Cómo pudo ser que alguien tan endeble moral e intelectualmente haya llegado a ocupar tan alto cargo? ¿Cómo pudo ser que tantos erráramos tanto?

Y luego está el vértigo. Al verle tembloroso y sudando me entró un vértigo malo. El vértigo que provoca saber que al frente de todos nosotros, al frente, en suma, de España, está semejante caradura. Allí, en el debate, él, el presidente, inane, poco más que un baldragas, incapaz y voluble. Una mezcla altamente inflamable. Y así nos va…

Un presidente tan estrecho como sus pantalones

Todo ello, palabra, lo digo con renuncia a cualquier otro argumento. Me ciño a lo visto en el debate. No me hizo falta tirar del rosario de mentiras, ni de la letanía de canalladas que habitualmente se le atribuyen. Ni de la tesis, ni de la supuesta falta de sueño, ni de los violadores, ni de los golpistas, ni de los terroristas... Ni siquiera tuve que recurrir al argumento de sus íntimas relaciones con separatistas y comunistas. No hizo falta. Solo el debate. Hubo un momento en que, además de vértigo, sentí pena al verle a la deriva, allí, alelado y falso, fané y descangallado como en un tango de Gardel. Él, mi presidente, nuestro presidente... No, no hizo falta, bastaba con verle peinando por enésima vez la misma bombilla. Tan don nadie, tan nada, tan vacío... Sánchez, un presidente con más trazas de personaje de Ibáñez que de hombre de Estado.

De niño me cantaban aquella habanera del barco que salió de Jamaica, y fue entonces, en aquella edad incierta, cuando reparé en que los barcos, además de por las tormentas y por los piratas, pueden irse a pique por la negligencia de sus capitanes. “Salió de Jamaica, rumbo a Nueva York, un barco velero, un barco velero cargado de ron. En medio del mar el barco se hundió, la culpa la tuvo el señor capitán que se emborrachó. No siento el barco, no siento el barco que se perdió... siento el piloto, siento el piloto y la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos de corazón que la mar brava, que la mar brava se los tragó.” Y así, mientras veía el debate, mientras al campeón de los pantalones pitillo empezaba a sangrarle la nariz de tanto mamporro, vino a mí esa canción al tiempo que me preguntaba, no cómo fue, sino cómo pudo ser posible.

*Abogado