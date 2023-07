Lista más votada y otras reflexiones

Dicen los analistas -y también Rufián- que en el debate Feijóo terminó de destrozar a Sánchez cuando le ofreció firmar lo de la lista más votada y el presidente, que llevaba farfullando todo el rato, farfulló aun más incoherencias sobre Vara, cuando es público y notorio que el popular había asumido que se avendría a perder Extremadura de llegar a un compromiso. Tras el CIS de Tezanos, que es la única encuesta que da como ganador al PSOE, el PP ha tirado de ironía y le ha vuelto a ofrecer al rival que firme y así se asegura que gobernará. Con sus malos modos habituales contestó López a Gamarra que no firmaban porque sabían que el PP mentía – no que cambiaría de opinión- y solo cumpliría si la lista más votada era la popular. Está claro que Sánchez no permitirá el gobierno del PP en solitario y que pactará con quien haga falta, y son palabras suyas a grito pelado. Según él, hacerlo con filoetarras, antisistema e independentistas es avanzar, mientras que Vox y PP, que no entiende una entonces para qué necesitan pactar, son lo mismo.

La estrategia de campaña socialista sigue en sus trece, con un mensaje de demonizar a toda la derecha que, de momento, no parece que cale. Feijóo sigue empeñado en distanciarse de Vox y pedir el voto útil. Y Vox, amigo lector, ¿qué le pasa a Vox? Cómo es posible que diga Espinosa de los Monteros que, aunque el PSOE sea la lista más votada, si depende de Vox, no gobernará en España y en Murcia, antes de ayer, voten con el PSOE en contra del PP que sí es la lista más votada. Y ¿cómo es posible que en Badajoz nieguen el homenaje a Miguel Ángel Blanco, porque no quieren votar con el PSOE? La señora esa de Valencia cuyo nombre no recuerdo, tan religiosa ella, ¿cómo puede tener tan poca caridad cristiana como para apartarse de una pancarta que condena el asesinato de una mujer, simplemente por la nomenclatura empleada? La verdad es que a una no le da ningún miedo Vox. Lo que le da es a veces rabia a veces risa. Cosa, en todo caso, que a Sánchez no debe preocupar, tan seguro como está de su victoria. *Profesora