Criterios complejos y poco claros

En primer lugar, enhorabuena a María Guardiola y a las mujeres que celebran (no será todas, ay) el que una mujer presida la Junta de Extremadura. Las mujeres y los hombres, por supuesto. Personalmente, más que por la singularidad (¡la primera mujer!) ola novedad (¡una mujer, por fin!), la enhorabuena es por ser presidenta, no por ser la primera mujer presidenta, aunque se agradece que la responsabilidad de gobierno y el poder político en Extremadura los tenga una mujer, sinceramente. Y, en segundo lugar… En segundo lugar, nada, porque no es posible respetar el periodo de cortesía que debe concedérsele a cualquier gobierno que comienza.

Si la enhorabuena es sincera, el periodo de cortesía es imposible. Para justificar esta imposibilidad está Denis Dutton, filósofo del arte, que legitima el ejercicio crítico antes incluso de que se den las circunstancias que lo propicien. En este caso, las que se den en Extremadura a partir de ahora (políticamente, se entiende). Aunque Dutton se refiere al arte, cree que la crítica está legitimada cuando los criterios para el éxito de lo que se hace (curiosamente, pone como ejemplos la política y la religión) son complejos o poco claros. Basta con esta frase: cuando los criterios son complejos o poco claros. El éxito del gobierno de María Guardiola va a ser estrepitoso (como dijo Alfonso Guerra: «Ha sido un éxito estrepitoso») porque los criterios de Vox son complejos y poco claros. Y lo son porque Vox es en sí mismo un criterio complejo y poco claro.

Respecto a los criterios complejos, sirvan como ejemplos las tres causas que la Guardiola (sin faltar, eh: ahí está la Callas) consideraba incuestionables antes de reparar en que el futuro de los extremeños era más importante que su palabra: a saber, la diversidad sexual, la inmigración y la violencia machista. Para no abordarlos según la costumbre, no importará que se haga según tres siglas. Vox es el autor de MENA, el acróstico despectivo de «menores extranjeros no acompañados»: de ese modo declara su repugnancia por los inmigrantes y aclara su xenofobia. VIOGÉN, por su parte, es un sistema cuyo fin es el adoctrinamiento de los “hombres blandengues”, pues la violencia de género no es más que un “concepto ideológico”: así justifica la necesidad de ubicar la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico y llamarla por su nombre, o sea, «violencia intrafamiliar». Y, por el último, el colectivo LGTBI, cuya bandera, según el vicepresidente de Castilla y León, es «un trapo arcoíris»: sin comentarios.

En cuanto a criterios poco claros, Vox lo prueba ya desde dentro: en Vox no hay primarias para cargos internos y puestos públicos, y la continuidad de Santiago Abascal, incuestionable, no se ha sometido ni parece que vaya a someterse a votación nunca. Vox es uno. Y no solo en ese sentido, pues también es defensor de un Estado unitario con un único Gobierno y un único Parlamento. Es consecuente, por tanto, cuando aboga por la desaparición del régimen autonómico y la ilegalización de los partidos nacionalistas. Se trata de que España sea una, como lo es Vox, uno. Y se trata de que sea también grande, como dijo Iván Espinosa de los Monteros: «Hay que hacer grande España otra vez» (no falta la preposición, fue así: «Hacer grande España otra vez»). Y aunque Vox opera en un sistema democrático, no parece serlo con los medios de comunicación, como prueba el veto a periodistas y medios a los que atribuye hostilidad (siendo solo indiferencia).

Por Vox, Guardiola perdió la coherencia. Por Extremadura, no debiera perder la conciencia.

*Funcionario