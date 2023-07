¿Qué votar el 23-J?

Este domingo podría traer las primeras elecciones de cambio del nuevo sistema multipartidista inaugurado en 2015. Es lógico que la gente se tome estos comicios en serio, y también que haya muchas dudas sobre el voto (el 35% lo decidirá durante la campaña). Estas líneas solo pretenden ayudar.

La abstención será una opción para muchos españoles. En noviembre de 2019 fue la ganadora, con nada menos que 12.493.644 votos (33,77%). Suelen ser quienes no se ven concernidos por el sistema, se sienten muy alejados de la forma de hacer política o huérfanos de representación. Hay abstencionistas pasivos («pasan») y activos (se abstienen como muestra de rechazo).

El resto, aproximadamente las tres cuartas partes, tendrá que elegir entre muchas candidaturas, aunque suele hablarse solo de cuatro. Se presentan en total 56, aunque no todas en todas las circunscripciones. No solo PSOE, PP, VOX y Sumar se presentan en toda España (VOX no lo hace en Santa Cruz de Tenerife). También dos formaciones de izquierda: Recortes Cero, que se sostiene desde 2014, y cuyo programa se centra en la defensa del Estado de bienestar y la redistribución de la riqueza; y Frente Obrero (FO), que ha pasado de no presentarse en las elecciones de 2019 a hacerlo ahora en todas las circunscripciones (excepto Huelva y Melilla), y que pretende recuperar la izquierda materialista y obrera originaria, adaptándola a la realidad contemporánea. También se vuelve a presentar el ya clásico PACMA, en defensa de los animales y el medio ambiente, que no ha dejado de crecer, que en 2019 logró 228.856 votos (cuatro veces más que Más País, por hacernos una idea), y que podría quedarse con buena parte del voto ecologista pretendidamente diluido en Sumar. Otros partidos elegibles en muchas provincias son Por Un Mundo Más Justo (PUM+J) (40 circunscripciones) y el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) (35).

El feminismo ha intentado presentarse, pero el Tribunal Constitucional ha tumbado las candidaturas del Partido Feminista de España (PFE), y una parte importante de este movimiento social está pidiendo el voto nulo, de diversas maneras. Habrá que estar atentos a la cifra final.

Si seguimos las diez definiciones ideológicas que utiliza el CIS, los comunistas (1,9%) y los socialistas (12,6%) podrían optar entre FO, PCTE y otras opciones menos significativas; los socialdemócratas (12%) y los progresistas (13,4%) entre PSOE, Sumar y Recortes Cero; los ecologistas (6%) votarían a PACMA; las feministas (5,9%) harían voto nulo según lo que pide el propio movimiento o se abstendrían por la gran dificultad de encontrar una opción satisfactoria; los nacionalistas (3,1%) elegirían alguna de las 36 formaciones que se presentan según la circunscripción (el 64% de todas las candidaturas); los liberales (13,3%) pueden votar, según el sesgo de su liberalismo, a PSOE, PP, Sumar y otras muchas siglas menores dentro de esta órbita; los democristianos (7,5%) y los conservadores (10,7%) pueden elegir entre PP y VOX, dependiendo si predominan unos u otros valores. Por supuesto esto es solo prescriptivo, no será así porque una cosa es la ideología autopercibida y otra la real.

En el eje pro-sistema/anti-sistema, que hoy tiene gran importancia en el voto, casi todos los partidos nacionales son pro-sistémicos, excepto VOX en la derecha y Frente Obrero en la izquierda.

Desde el punto de vista pragmático es más complejo. Quienes quieran «castigar» al sistema deben abstenerse o votar partidos anti-sistema según su ideología. También pueden votar nulo para lanzar algún mensaje, pero deben saber que el voto nulo no es voto válido y su contenido solo lo conocen los miembros de la mesa. También pueden votar en blanco (aceptan el sistema pero ningún partido les representa lo suficiente), pero deben tener en cuenta que eso «encarece el escaño», de modo que perjudica a los partidos menores con más opciones (en este caso, VOX y Sumar); también pueden votar al partido Escaños En Blanco, pero solo en 11 de las 52 circunscripciones. Finalmente, habrá quien estratégicamente ejerza el «voto útil» (votar a un partido con opciones de escaño aunque no le guste), pero hay que recordar que todos los votos son útiles si se sabe qué hacer con ellos, y que nada más inútil que votar a quien no te gusta.

*Licenciado en CC de la Información