Me hallaba en una ciudad vagamente árabe donde no conseguía hacerme entender por nadie. Había olvidado la documentación y el móvil en la habitación de un hotel al que no lograba regresar. Tratando de encontrar el camino de vuelta, me iba internando en callejuelas que cada vez me resultaban más extrañas. Cuando había perdido la esperanza de orientarme, desperté angustiado. Fue un alivio reconocer mi dormitorio. Era, en cierto modo, como ingresar de nuevo en mí. Durante todo el día me acompañó esa sensación de alivio, que se enturbiaba a ratos al recordar a ese otro yo del sueño que seguramente continuaba perdido en aquella ciudad desconocida. Quizá seguía vagando por las calles en busca del camino de vuelta. Tal vez había enloquecido ante la pérdida de la identidad.

Pero no podía hacer nada por él, pese a que él era yo. Yo estaba aquí, en el lado de la vigilia, protegido por mi casa, mi documentación, mi ciudad, mi red familiar…, pero al mismo tiempo continuaba extraviado en el lado de allá. Me sentía encontrado y perdido al mismo tiempo hasta el punto de que mi propia calle me parecía a ratos la calle de otro. No era la primera vez que tenía un sueño de esta naturaleza. A veces me pierdo en ciudades occidentales o en el interior de edificios gigantescos, repletos de escaleras y pasillos, en los que resulta imposible dar con la puerta de salida. Y aunque despierto siempre en la misma cama, en la misma casa, con la misma familia, etc., llevo sobre mí la carga moral de todos esos yoes a los que he abandonado al abrir los ojos. Pienso en ellos con una piedad inmensa. No debería haber despertado de ninguno de esos sueños sin haberlos dejado en un lugar seguro.

Me preocupa que, cuando el yo de acá muera, los yoes del otro lado, lejos de fallecer conmigo, sigan vagando eternamente por esos mundos de Dios y de los sueños, en busca de sí mismos, es decir, en mi busca. En ocasiones, cuando veo durmiendo al raso a un indigente, me pregunto si no será una de esas versiones de mí mismo abandonadas al despertar. Tal vez alguna de esas personas sin hogar sueña conmigo. ¿Qué sueña? Que lo estoy mirando con infinita compasión. O con infinita autocompasión.

