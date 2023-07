Párrocos que dejan huella

Si yo fuera obispo, u obispa, que hoy por hoy no podría ser ni lo uno ni lo otro, me llenaría de satisfacción ver lo que están dispuestos a hacer los feligreses por conservar en sus municipios a sus párrocos. En un momento en el que la caída de las vocaciones es más que evidente y los curas deben repartirse entre varios pueblos o parroquias porque no hay personal para tener uno por templo, el hecho de que los vecinos de media docena de municipios del norte de la provincia de Cáceres se estén movilizando para conservar a sus curas es toda una proeza.

Es habitual que, cada cierto tiempo, los obispos hagan cambios y reubiquen a sus párrocos. Desconozco los motivos, si lo piden los segundos o es una imposición de los primeros «por cuestiones pastorales», como ha afirmado el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido. Lo que llama la atención es que las altas instancias de la Iglesia vayan en contra de sus propios feligreses y no hagan todo lo posible por conservarlos porque corren el riesgo de seguir perdiendo fieles y no está la institución como para eso. Como se suele decir, si algo funciona, para qué cambiarlo. Imagino que, hasta ahora, el Obispado decidía y los feligreses acataban, pero con Guijo de Galisteo, Pozuelo de Zarzón, Morcillo, Valrío, Hoyos y San Martín de Trevejo les ha salido rana porque los vecinos no están dispuestos a dejar marchar a sus sacerdotes sin pelear o sin que al menos quede clara su oposición. No han dudado en recurrir a los medios de comunicación para ser los altavoces de su protesta por los cambios y algunos incluso han fletado autobuses, los propios ayuntamientos, para ir a Cáceres a ver al obispo. Eso es querencia y lo demás es cuento. Lo suyo sería al menos hablar con los representantes vecinales y explicar los motivos de la reubicación de los párrocos, pero según aquellos, el obispo se ha mostrado inflexible. Además, se han quejado de falta de explicaciones y hermetismo, lo que resulta cuanto menos contradictorio porque se predica la importancia de la escucha a los demás y luego parece que no se practica. De hecho, el Obispado ha mostrado su alegría por «el cariño a los sacerdotes» y, haciendo oídos sordos, pide a los feligreses que reciban a los nuevos «con el mismo afecto». Cuando se quejen de la falta de vocaciones y nuevos curas, quizás deberían practicar la autocrítica.