Los ovnis son para el verano

Raro es el verano en el que no sufrimos la invasión (informativa) de los extraterrestres, y este estío no iba a ser una excepción. Desde los sucesos de Roswell, Nuevo México, el 2 de julio de 1947 (también en verano), el tema de los ovnis ha hecho correr ríos de tinta. Desde entonces ha pervivido una legión de personas que han creído identificar estos artefactos surcando los cielos para estudiar nuestra civilización. (Así de interesantes debemos de ser).

Causa cierta sorpresa que estos alienígenas, tan listos como son, necesiten más de tres cuartos de siglo para estudiarnos. Además, ya que el objetivo es el análisis de los terrícolas, ¿no sería mejor que los platillos volantes pisaran tierra para ver in situ el objetivo de sus elucubraciones?

Pero esa es la parte más complicada de defender (si es que hubiera alguna que sea sencilla): todo ocurre en las alturas. Desde 1947 acá, la humanidad no dispone de un solo tornillo, científicamente demostrable, de procedencia extraterrestre.

Ante la consabida ausencia de pruebas, los ufólogos y sus afines, inasequibles al desaliento, echan mano de imágenes y vídeos de mala calidad en los que vemos, en el mejor de los casos, objetos no identificables, que no extraterrestres. En el peor, son simplemente fakes caseros que no aprobarían la prueba de veracidad más básica.

Y si nada de esto funciona, siempre les quedará el Pentágono (que atesora ovnis a buen resguardo, como el Real Madrid atesora trofeos) o los documentos desclasificados de la CIA, por no hablar del Área 51, base militar donde –dicen– habitanalienígenas y, según los conspiracionistas más osados, se guarda el Arca de la Alianza.

Mientras existan la imaginación desaforada, el afán de notoriedad, la necesidad de meter miedo (y de sentirlo), existirán los ovnis, esa imaginería marciana que, como la cervecita bien fría, se degusta mejor en verano.

*Escritor