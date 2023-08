La perspectiva del paso del tiempo cambia a lo largo de la vida. En distintas etapas se siente que transcurre lento o veloz según la edad que tengamos o las vivencias en que nos veamos inmersos en ese momento. Es cierto que, a veces, estamos tan ensimismados en los quehaceres diarios que no reparamos en el paso del tiempo. También lo es que, cuando somos muy jóvenes, no pensamos tanto en ello o, si lo hacemos, es con el afán de llegar a cifras que nos permitan hacer determinadas cosas y vivir ciertas experiencias que no son factibles en la infancia, adolescencia y primera juventud.

Pero, a lo largo de la vida, tenemos la sensación de que el tiempo corre, vuela o circula parsimonioso de manera no lineal, sino zigzagueante, desigual o irregular. Se oye frecuentemente a los más mayores decir que el tiempo no pasa, que los que pasamos somos nosotros, los seres humanos. Y aunque es evidente que el tiempo sí transcurre, lo de que pasamos nosotros no es para nada erróneo, porque la finitud de nuestra vida es una evidencia innegable. Vaya, que tenemos fecha de caducidad, como los yogures, y podemos ponernos como nos pongamos que no somos eternos y tenemos en un horizonte más o menos cercano o lejano, hacia el que nos dirigimos, un punto final a esta vida en que nos hemos visto envueltos.

Ver desparecer a personas que han formado parte de nuestra existencia nos hace ser conscientes de ello. Y, en un plano más agradable, tener un hijo también nos alecciono acerca de este particular. Porque cambia sustancialmente el modo en que se contemplan el pasado, el presente y el futuro. De alguna manera, ayuda a poner las cosas un poco en perspectiva, aunque también condiciona sobremanera todo lo que ocurrirá a partir del nacimiento, abandonando partes de nuestro ser a las que ya no podemos permitirnos dar carta blanca, y mirando, también, ciertos aspectos de la vida a través de unos ojos aún inmaculados. Uno, que anda ahora en esa etapa de redescubrimiento y aprendizaje, veía hace no mucho como un papel con una inscripción del número de meses que cumplía la bebé se le escapaba a la pequeña de las manos por una brisa repentina. Y no podía por más que contemplar en ese hecho fortuito y prosaico una metáfora poética de la fugacidad del tiempo, y de cuan rápido transcurre cuando lo avizoramos en una personita que tiene su origen en lo más profundo de nuestro ser, en nuestras mismas entrañas. Sin duda, la vida nos enseña, y nos va convenciendo de que muchas de las cosas que se escuchan a los mayores no son solo tópicos, que cada cual cuenta según le haya ido en la película de la vida, sino verdades incontrovertibles a las que solo se accede plenamente cuando se pasa por las estaciones vitales en las que antes se detuvieron quienes nos precedieron.

*Diplomado en Magisterio