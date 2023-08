Tras agosto, septiembre

Aunque estemos en uno de los meses de vacaciones estivales tradicional para la españolidad, cuando todo está masificado en cualquier rincón de nuestra piel de toro, vendrá septiembre y empezaremos a agobiarnos con las tareas pendientes e imprevistas. Como comprenderá el lector, no pretendo estropearle este periodo de asueto, pero si quisiera advertir que no existen excusas de síndromes postvacacionales transcurridas estas fechas de descanso calendarizado.

Desde un pensamiento profundo, creo al menos para mí, cuestiono: ¿por qué debemos concentrar las vacaciones en verano? Habrá quienes tengan la suerte de poder distribuirlas a lo largo de los doce meses, pero me temo que la mayoría de la ciudadanía tiene que disfrutarlas ahora o nunca… Pues no lo entiendo, es más, quisiera sublevarme contra lo indicado en los textos de los convenios laborales para que quienes tenemos la oportunidad de trabajar en estos tiempos complejos profesionalmente. Pregunto a los expertos, entre ellos quizás algunos de lectores de este artículo de opinión, lo siguiente: ¿sería posible repartir los días de vacaciones a lo largo del año? ¿Los empleadores estarían dispuestos a tal cambio organizativo en sus planificaciones anuales? ¿Los empleados podríamos estar más satisfechos con las vacaciones seleccionadas a gusto?

Entiendo que las respuestas a tales cuestiones modificarían buena parte de nuestras vidas cotidianas, especialmente estoy pensando entre quienes tienen hijos en edad escolar o situaciones familiares de custodia compartida de menores, entre otras posibilidades.

Lo cierto es que agosto siempre lo he observado como un mes de desconexión de todo y con todas las personas habituales --incluidos algunos familiares--, que puede llegar a resultar tedioso para quienes no pueden disfrutarlo por incompatibilidad de trabajo u otro tipo de obligaciones personales. Agosto siempre se ha dicho que es el mes popularizado para las vacaciones de sombrilla y playa, también algo de montaña en plena naturaleza, y especialmente de retorno rural al pueblo familiar donde reencontrarse emocionalmente con abuelos, tíos, primos y amistades de la infancia.

Con todo se trataría de la máxima expresión de la democratización veraniega, ya iniciada en los años setenta cuando se atisbaba una bonanza económica y aperturismo político en la España franquista. Con la recuperación de la democracia se extendió e intensificó el hecho de vacacionar para la mayoría de los españolitos, junto a extranjeros que empezaban a ocupar nuestras playas y chiringuitos. Pero eran otros tiempos…

Después de estas reflexiones sobre las vacaciones de verano, considero que es momento para profundizar sobre la importancia social de las mismas, especialmente por los supuestos efectos positivos en nuestra salud mental. Aunque también debo decir que tanto tiempo de convivencia para algunas personas suponen instantes de tensiones familiares (cónyuge, cuñados, suegras…), que pueden desembocar en rupturas matrimoniales o de pareja tras semanas de ocio compartido. Por suerte, no sucede en la mayoría de los casos, pero puede ser un detonante en otros.

Sin duda, vacacionar en una acción provechosa si somos capaces de encontrar oportunidades de disfrute como sea, donde sea y con quien sea, incluso consigo mismo --prueba de ello, el fenómeno single y sus múltiples ofertas veraniegas--. En otro lado, estarían las vacaciones familiares, y focalizaría en las actividades para que los más pequeños de la casa experimenten en espacios de ocio entre iguales, desde colonias escolares, campus deportivos y campamentos de verano. Una amplia gama de actividades pensadas para que los niños continúen entretenidos mientras sus progenitores trabajan en fechas estivales. Este hecho social resulta significativo, pues demuestra que las vacaciones a veces no coinciden entre familiares, lo cual puede degenerar en conflictos domésticos.

Pero quería también recordar que agosto pasa rápido entre chapuzones en piscinas, paellas entre amistades, fotografías publicas en redes sociales y largos desplazamientos en carreteras infinitas, y llegará septiembre…

Se supone que estaremos con más energías para afrontar los próximos meses hasta otras fechas interesantes de analizar sociológicamente como son las Navidades. En unas semanas nos entristeceremos, incluso estaremos malhumorados por cualquier situación más o menos incómoda. Ya no nos soportamos ni a nosotros mismos tras el asueto estival rememorado. Y lo peor, asumir los costes económicos de la vuelta al cole, la matrícula de idiomas del niño, el nuevo instrumento musical de la niña, o el reinicio al gimnasio de siempre…

Ante tales circunstancias, adaptarse progresivamente a los días venideros, pero siendo conscientes que hubo pautas de pensamiento y conducta que podríamos haber ejercitado en agosto, y no lo hicimos porque no nos dio la gana. Ahora, somos víctimas y verdugos del momento vital.

Esta sociedad postmoderna, consumista y de la inmediatez hiperconectada parece no permitirnos disfrutar de cada instante, el mindfulness que los expertos recomiendan para ser más felices; como si no hubiera ciertas circunstancias que a veces nos quitan el sueño y que no sabemos cómo afrontar por falta de recursos personológicos.

Siendo sociólogo no entraré en campo ajeno, pero si advierto que no apreciamos el carpe diem que diría el poeta romano Horacio para saber aprovechar cada día, desconfiando del mañana. Así, llegará septiembre y olvidaremos la ilusión de aquellas vacaciones de agosto, aunque habrá otras personas que ni hayan tenido días para descansar aún. Bendito septiembre, apiádate de todos nosotros tras la falacia vacacional de agosto.

*Sociólogo