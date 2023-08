Amor centenario y eterno

Las historias de amor siempre me han conmovido, pero esas que van más allá de la muerte son las que me golpean el corazón y hacen que me estremezca. Amor en la vida y en la muerte, que es cuando más se necesita. El pasado mes de junio falleció una pareja con escasas horas de diferencia. Hasta ahí nada que no sea reseñable, pues son muchos los matrimonios en los que al ver morir un miembro de ellos al otro se entristece tanto que fallece casi al unísono.

Sin embargo el caso de Mamédio Alves Magalhães, de 105 años, y Ana Araújo Magalhães, de 100 (nació cuando se fundó este periódico), un matrimonio de brasileños que estaban juntos desde hacía más de ochenta años, es especial. Su muerte se produjo con un intervalo de cuatro horas entre ambos en el estado de Tocantins (centro de Brasil). Eran muy queridos en su comunidad y su fallecimiento produjo un hondo pesar entre los vecinos. Aunque no tuvieron hijos destacaron por su ayuda a los demás y ayudaron a criar familiares y niños en zonas rurales. Mamédio (105 años) conservaba sus facultades mentales en plenitud. Fue la pulmonía de su mujer, la centenaria Ana, la que le entristeció hasta dejar de comer. Los médicos ya no albergaban esperanzas y decidieron enviarla a casa a morir junto a su marido. Ella vivía en una residencia pues sí tenía mermados los sentidos. Desafortunadamente, nunca llegó al domicilio conyugal, pues Mamédio empeoró a mayor velocidad y falleció a las cuatro de la mañana de un viernes y Ana, en la residencia, a las ocho. Ahora que en los medios de comunicación prevalecen los escándalos de matrimonios y parejas mal avenidas es preciso destacar que muchas sí son ejemplo de amor, entrega y dedicación del uno al otro. Estoy plenamente convencido de que, en el plano donde se encuentran ahora ambos, el amor es eterno.