Llegan los extraterrestres (I)

El pasado 26 de julio se reunió en el Capitolio la subcomisión de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Durante más de cuatro horas, se escucharon las declaraciones de David Grusch (ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea), David Fravor (ex comandante de la Marina) y Ryan Graves (ex piloto de la Armada).

Allí se afirmó que los avistamientos de objetos volantes no identificados «no son raros ni aislados, son la rutina», y que el Gobierno estadounidense oculta naves extraterrestres y «restos no humanos». Graves contó que en 2014, pilotando un F-18 sobre Virginia Beach, vio, a 15 metros del avión, un «cubo gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente» de no más de 3 metros de diámetro. Grusch declaró que sabe dónde están las naves extraterrestres y los restos biológicos no humanos que se conservan («así lo reporté a las autoridades correspondientes»). Fravor relató cómo, en 2004, entrenando con un Strike Fighter en San Diego, apareció un objeto blanco «que se movía muy abruptamente sobre el agua, como una pelota de ping-pong [...] era una tecnología increíble [...] al alcance de ningún país sobre la faz de la Tierra». Esta audiencia es la tercera de una serie programada, en lo que supone un antes y un después en el tratamiento de la relación entre los seres humanos y la posible vida alienígena. En la comparecencia anterior en el Senado (abril), Sean Kirkpatrick, jefe de la Oficina de Resolución de Anomalías en Múltiples Dominios (Pentágono), explicó un vídeo, grabado en 2022 por la cámara de un dron de la Fuerza Aérea, donde se puede ver un objeto no identificado, aparentemente metálico, volando sobre Irak, que parecía responder con sus movimientos a los del dron. Kirkpatrick recordó lo que ya había afirmado en marzo, y es que no se descarta que naves nodrizas alienígenas estén lanzando sondas a los planetas del sistema solar para investigarlos. Aseguró entonces que estudiaban en torno a 650 fenómenos. Pocos meses atrás (octubre de 2022), la NASA había creado un grupo de 16 científicos para estudiar el asunto, proponiendo además un cambio de denominación: «fenómenos aéreos no identificados» (UAP, en inglés) en vez de «objetos aéreos no identificados» (UFO). Este grupo de trabajo aseguró que presentaría un informe antes de que finalizara 2023. El 25 de junio de 2021, el Pentágono ya había publicado «Una revisión preliminar: fenómenos aéreos no identificados», donde se reconocía que no tenían respuestas para cientos de avistamientos. Todas estas decisiones, en especial las concernientes a las cámaras legislativas, se están llevando a cabo con absoluto consenso entre republicanos y demócratas, en un contexto político de enfrentamiento a cara de perro por el control político de la nación. A quienes hemos estudiado la cultura de masas, las imágenes y las narraciones no se nos escapa que estamos más ante un relato que ante una realidad que ahora haya cobrado relevancia autónomamente. Primero, porque no existen cambios factuales objetivos para que, en apenas un lustro, un tema prohibido y ridiculizado haya mutado en un asunto de Estado expuesto con todo el boato institucional: es evidente que alguien ha decidido que así fuera (el «narrador»). Segundo, porque la exposición pública se va desarrollando por entregas planeadas, algo que nunca ocurre espontáneamente en la realidad (el «guión»). Tercero, porque esto no se está llevando a cabo, como suele hacerse con los «asuntos de Estado», discretamente, sino en público y mediante eventos perfectamente planificados, con más rasgos de ficción audiovisual que de realidad institucional cotidiana: es obvio que es importante la audiencia (el «espectador»). Tenemos un narrador, un guión y un espectador. Todo lo necesario para contar un cuento. Ahora solo nos falta saber dos cosas. Una, sin duda fascinante: si se trata de un relato basado en hechos reales o una mera ficción fabricada. La segunda, que deberíamos temer: por qué el narrador ha considerado necesario distraer a la audiencia, justo ahora, con este relato. Quizá en un próximo artículo me aventure a darles mi opinión, antes de que se evidencie. *Doctor en Comunicación Audiovisual