Santina, la madre de Mario Biondo se ha quejado de que Netflix la ha engañado. Pero, una vez visto el documental ‘Las últimas horas de Mario Biondo’, no parece que la hayan engañado, sino desenmascarado. Nada es más doloroso que la muerte de un hijo o un hermano, pero diez años es más que suficiente para cerrar el duelo. Lejos de hacerlo, los Biondo (los padres y dos hermanos) han entregado sus vidas a tratar de incriminar a la pareja de Mario, Raquel Sánchez Silva, pese a que las pruebas forenses han indicado hasta la saciedad que el cámara italiano perdió la vida por su propia mano. Puede que no fuera su intención suicidarse, pero eso no quita que, en un error de cálculo, la autoasfixia acabara con él.

Los Biondo no aceptan esa versión, ni que su hijo consumiera cocaína, y a duras penas aceptan que pasara parte de su última noche en un club de alterne. Tampoco aceptan los dictámenes forenses, ni a los detectives que osen llevarles la contraria. En el documental queda claro que no buscan la verdad, sino su verdad, un compendio de intereses, dolor y conjeturas conspiranoides. En el documental queda claro que los familiares de Biondo no buscan la verdad, sino su verdad Se quejan los detractores de que el documental de Netflix es tendencioso y supone un lavado de imagen de Raquel Sánchez Silva, pero, visto lo visto, es justo que así sea. ¿O acaso no merecen un lavado de imagen las personas que han sido acusadas aun siendo inocentes? Es cierto que la presentadora cometió numerosos errores tras la muerte de su pareja, y supongo que también antes, como todo hijo de vecino, pero eso no la convierte ni mucho menos en una asesina, tal como la familia Biondo viene insinuando desde hace una década en las redes sociales, la prensa, la televisión y en cualquier tribuna que se ponga a su alcance. Me pregunto qué pensaría Mario Biondo, en caso de levantar la cabeza, de la interminable cacería que está haciendo su familia en contra de la que fue su pareja. * Escritor