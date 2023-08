Se busca colchón

Cuando era pequeña, en mi casa había un colchón que sacábamos siempre en verano. Valía para echarse la siesta, practicar la vuelta al carnero, pelear y revolcarme con mi hermana y, sobre todo y por eso ha venido a mi recuerdo en esta semana, para poder dormir en las noches tórridas pegadita al suelo, que refrescaba. Si la calor apretaba mucho el cuerpo iba acercándose cada vez más al piso, empezando por las piernas y acabando todo entero en el pavimento.

He echado yo de menos en estos días aquel preciado colchón cuando con cierto reparo he encendido el ventilador para poder conciliar el sueño. Por no hablar de la imponente presencia del aire acondicionado, tan amenazante para la garganta como por su gasto.

Sí, la factura de la luz se dispara en verano. Lo mismo que de un tiempo a esta parte vienen escalando los precios de forma inversamente proporcional a la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Cada vez más.

Estaría bien que los partidos que negocian la investidura para formar un nuevo gobierno de este país hablaran sobre cómo mejorar la vida de la gente que lo habita. Cómo tener mejores condiciones laborales, cómo acceder a la vivienda, tanto en su compra como en el alquiler, cómo garantizar el acceso a la sanidad y recortar las listas de espera, o cómo asegurar una educación de calidad e igualitaria, por ejemplo.

Pienso en las tres mujeres asesinadas en menos de 24 horas esta semana en este país, en los 64 feminicidios este 2023 y en las 39 criaturas que se han quedado sin sus madres por culpa de sus padres. En dos de los tres casos ocurridos hace unos días, los hijos de las parejas, menores, estaban presentes cuando se cometió el crimen.

Me acuerdo de que se cumplen ya dos años desde que los talibanes retomaran definitivamente el poder en Afganistán y la llamada comunidad internacional, tan cacareada según conveniencia, dejara a su suerte a las afganas. Supongo que darían cualquier cosa por escapar de las condiciones infrahumanas en las que viven.

Para escapar de esos infiernos también tantas personas se tiran cada día al mar. Este miércoles más de 40 personas naufragaban y morían frente a las costas italianas. Más de 1.800 se ha tragado el mar Mediterráneo desde enero. Hombres y mujeres acompañados de niños en lanchas precarias que se aventuran al peligro de las olas y de las mafias para probar suerte en países que se suponen más prósperos. Riqueza que se sustenta, en buena parte, sobre la explotación de los recursos de su propia patria.

Veo cómo de repente atrae la atención de los medios la situación política de Níger, un pequeño país de África, ese continente tan olvidado hasta que el poder lo toma alguien cuyo discurso amenaza los intereses económicos de las antiguas potencias coloniales. Lo que no tiene sentido es que en un lugar lleno de recursos la gente pase hambre.

Cierto es que para eso tampoco hace falta irse tan lejos, la miseria también está presente en nuestras calles, aunque decidamos ignorarla o incluso mirarla con desdén. Reparo en el calor que pasan en la calle, ahora, y el frío que aguantan en invierno. Y temo que el tiempo extremo vaya, como nos predicen, cada vez a más y las medidas para combatirlo apunten más a las familias que tienen un único coche a gasolina y en lugar de a los señores que solo se mueven en jet privados.

Leía el otro día un estudio que probaba que en la ciudad de Los Ángeles los barrios ricos están llenos de árboles y zonas verdes mientras que las zonas más humildes están llenas de hormigón y asfalto. Aquí, esa moda de calles y plazas vacías y diáfanas hacen el tránsito un suplicio y el llegar a algún parque o área arbolada el oasis. Ojalá las nuevas administraciones, con su correspondiente equipo de asesores, tengan a bien plantar más árboles, todos los que puedan.

Pienso en todo ello y en lo feliz que era en aquellos veranos en los que era ajena a todas estas historias y la única preocupación era adelantarme a mi hermana para coger el mejor sitio del colchón.

Y hoy me reafirmo en la importancia de que todo ser humano tenga, como mínimo, un lecho en el que descansar. Que cuente con un lugar en el que sepa que puede dormir tranquilo y soñar.

*Periodista.