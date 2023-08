Una comunicación otra

En varias ocasiones he hablado en estas páginas de la poesía de Antonio Méndez Rubio (Fuente del Arco, 1967), y deplorado que no sea tan conocida como merece en su Extremadura natal. Algo que, me parece, no se debe a que viva fuera, desde hace mucho tiempo en Valencia, en cuya universidad es profesor. Tampoco Ada Salas o Pureza Canelo residen en nuestra tierra, y eso no les ha restado reconocimiento. De hecho, aquí se suele tratar mejor a los de fuera que a los de dentro, y con razón un amigo habla de la «generación tapón» que niega el pan y la sal, y hasta el aire si puede, para asfixiar a quien no sea discípulo y rinda pleitesía.

Esa situación de relativo desconocimiento ha empezado a cambiar en tiempos recientes, como demuestran dos libros publicados con pocos meses de diferencia. El primero, ¿Un lugar sin lugar? La poesía de Antonio Méndez Rubio (1988 – 2005), del castellonense Raúl Molina Gil (Castellnovo, 1991), editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremaduray que analiza seis poemarios, desde el primerizo Llegada a Dublín a Por más señas, pasando por los centrales Un lugar que no existe y Trasluz. Molina Gil resalta lo específico y distintivo de la poesía de Méndez Rubio en el campo poético de la España actual, «ya que conjuga en sus versos la crítica cultural con la participación socio-política» y destaca los conceptos de «la falta, la sustracción y la ocultación» como ejes y ojos de una lírica que huye de expectativas y conformismos. Más original y atrevido es el libro El paisaje invisible. La poesía de Antonio Méndez Rubio, de Jorge Fernández Gonzalo (Madrid, 1982), doctor en Filología Hispánica (con una tesis sobre Claudio Rodríguez) y Filosofía (con otra sobre Slavoj Zizek), ensayista con una obra ya muy extensa, entre la cual recomendaría su Filosofía zombi, finalista del Anagrama de Ensayo. Su incursión en la obra de Méndez Rubio también se quedó a las puertas de un premio, en este caso el Arturo Barea organizado por la Diputación de Badajoz, que le concedió una mención especial y publicó su estudio. «De igual modo que Extremadura flanquea la meseta castellana, el verso de Méndez Rubio ve nacer en su seno la extremitud de la palabra, el riesgo y la rebeldía». Así dice Fernández Gonzalo en su prólogo, titulado ‘Hic Incipit Extrema Hora’, para pasar luego a analizar una «escritura de la lentitud» que se esfuerza por «nombrar lo imposible» y «construir el instante» como espacio de resistencia personal frente a las imposiciones del poder. En su último capítulo, ‘La poesía como impoder’, Fernández Gonzalo habla de la «espectralidad como resistencia» (por ahí podría ir también, en parte, el título de esta sección mía, ‘Espectráculo’) y de cómo la escritura de Méndez Rubio «no busca la pureza» al contrario que un Juan Ramón Jiménez (o una Pureza Canelo) «sino el derrumbe, con el fin de romper las cadenas que nos unen pesadamente a la realidad cotidiana». El propio Méndez Rubio, en el texto que cerraba su reciente Teoría de los umbrales, hablaba de «una comunicación otra», basada en una «singularidad irreductible» y que por eso sufre «su expulsión sistemática hacia un no-lugar exotópico o utópico: como si su forma de escuchar y hablar de otro modo, su extra-dicción, supusiera la principal razón de su situación fuera-de-la-ley, de su extradición». Con todos estos rasgos, lo queramos o no, se entiende bastante su relativa exclusión de los circuitos del poder literario: en medio de los establos del establishment, con esos poetas que recitan repeinados, tan seguros de su importancia, sentidos y asentidos por un público doméstico, la escritura de Méndez Rubio fomenta el desacomodo y la insatisfacción, la ruptura hacia un lugar que no existe, al menos aún. * Escritor