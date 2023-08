Las notas de prensa de Vox

«Un problema de coordinación». Así lo han justificado. El error lo asumieron pronto. Tampoco les quedaba otra. El asunto correteó rápidamente por la redes sociales y se convirtió en noticia. Porque era noticia.

Esta semana la polémica en Extremadura la ha creado Vox. El resumen es que la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural (en manos de la ultraderecha) ha notificado la evolución de un incendio en Valencia de Alcántara a través de dos comunicados firmados por el partido. O lo que es lo mismo, el propio equipo de prensa de Vox ha enviado información en nombre de la Junta con un membrete con letras verdes de gran tamaño. La traducción es el uso de las instituciones públicas para hacer propagada política.

Lo han intentado subsanar rápido, pero no ha habido disculpas ni consecuencias por lo ocurrido, sino el clásico: ‘esto es una tontería, pasamos de puntillas y a otra cosa mariposa’. Es lo que de alguna manera vino a decir la consejera designada para esta cartera, Camino Limia. El pasado jueves tuvo en Don Benito su primer acto público con los medios de comunicación y allí dio explicaciones. «Error de coordinación», «está aclarado con un comunicado» y «la polémica no merece más que un hecho puntual» han sido sus palabras. También ha argumentado: «Estas cosas a veces pasan».

Mi duda es que a qué se refiere exactamente. Porque lo cierto es que ese «error» no ha sido ni siquiera intencionado. Quiero decir:Vox no ha pretendido, a propósito, un uso fraudulento de su posición en la Junta para promocionar el partido, sino más bien desconoce que ese modus operandi no es adecuado, que no puede uno creer que desde su asiento de poder dispone del privilegio de hacer y deshacer a su antojo, mezclando el interés del partido con las labores al frente de un cargo público. Que sí, que por poco que se rasque un poco se evidencia que Vox lo ha hecho sin tapujos y sin filtros y con la premisa de ‘qué más da si todo es lo mismo’; pero que tampoco la pureza es extrema en las demás formaciones.

Sea como sea, no le quita gravedad al asunto. Extremadura no es un cortijo. ¿No?

La oposición se relame. Las críticas han sido intensas desde PSOE y Podemos, pero sobre todo los socialistas han ido en tropel en las redes sociales y han señalado a la ‘culpable’: la popular María Guardiola.

Porque claro, no hay que olvidar que esa consejería con los cometidos de Gestión Forestal y Mundo Rural es básicamente una nueva cartera compuesta por dos antiguas direcciones generales que el PP sacó de Agricultura para tener algo que darle a Vox, sentarlos en el Consejo de Gobierno (aunque se juró y perjuró que eso nunca pasaría) y así lograr que la ultraderecha apoyara la investidura de Guardiola como presidenta. Ese pasado tan reciente va a ser recurrente toda la legislatura.

Extremadura vive su primer gobierno de coalición de la democracia formado por PP y Vox después de hostiles y mediáticas negociaciones. Y el PSOE va a saltar al cuello sin tregua para evidenciar que ese «pacto de perdedores», tal y como lo bautizó el todavía líder socialista extremeño, Guillermo Fernández Vara, no funciona. Más aún ahora que, a nivel nacional, el posible pacto de Feijóo y Abascal se tambalea por falta de apoyos y la ultraderecha no está en su mejor momento después de las últimas salidas del partido. Hay que aprovechar el momento político.

Sin duda el «error» de Vox es grave. Pero para el PSOE la principal responsable de lo ocurrido es Guardiola. De hecho, pudiera parecer que hayan nombrado al exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, capitán de la maniobra de erosión contra la presidenta de la Junta. Es un no parar en redes sociales.

Los socialistas han marcado rumbo: esa va a ser, en todo momento, su estrategia de desgaste.

