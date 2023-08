Juegos de Mesa, Taula o Táboa

Gaur jakingo dugu Diputatuen Kongresuko Mahaiaren buru nor izango den. Ez pentsa gauza hutsala denik, Lehendakaritzak, Estatu osoko hirugarren erakunde gorena izateaz gain, denborak eta formak ezartzen ditu, zeinek titular duenaren arabera garrantzi handiagoa edo txikiagoa izan dezaketen, batez ere, Senatuak gehiengo osoa du aurrekontu orokorrak bezain garrantzitsuak diren alderdiei itzultzeko eta betoa jartzeko aurrekontu orokorrak bezain garrantzitsuak diren alderdiak.

Hoxe saberemos quen presidirá a Mesa do Congreso dos Deputados. Non pensedes que é unha cuestión trivial, dixo Presidencia, ademais de ser a terceira institución de maior rango de todo o Estado, marca tempos e formas, que segundo quen a ocupe, poden ser máisou menos importantes, sobre todo cando o O Senado ten maioría absoluta para devolver e mesmo vetar aspectos tan importantes como os orzamentosxerais.

Para que me entiendan y disculpen la ironía si han tenido paciencia para llegar hasta aquí, acostúmbrense, en breve ni les pedirán disculpas, seguramente por un lado, porque no tendrán ni la paciencia ni la osadía de llegar hasta este momento, y todos los saben, y por otro lado, porque ciertamente tampoco parece que les importe mucho la opinión de catorce comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, a las que debiéramos de sumar, dos más, por descarte. En fin, como iba diciendo.

Hoy conoceremos quién presidirá la Mesa del Congreso de los Diputados. No crean que es cuestión baladí, dicha Presidencia, además de ser la tercera institución de más rango en todo el Estado, marca tiempos y formas, que según quién la ostente, puede ser más o menos importante, máxime cuando el Senado tiene mayoría absoluta para devolver e incluso vetar aspectos tan importantes como unos presupuestos generales.

Ya lo ven, 1225 caracteres con espacio acabo de desperdiciar para decir lo mismo que con 413 caracteres con espacio, con una salvedad, como usted que me está leyendo, los primeros 413 caracteres con espacio, solo lo entienden, y no todos, los que hablan Euskera, es decir, ni catalanes ni gallegos, ni resto del resto de España, los siguientes 413, sólo los catalanes, ni vascos ni gallegos, ni resto, y los siguientes 413, ni vascos ni catalanes ni el resto. Sin embargo, y si nos creemos lo que dicen vascos, catalanes y gallegos, que son bilingües, con 413 caracteres con espacio, nos habríamos ahorrado la no despreciable cifra, entre traducciones y traductores a las lenguas cooficiales, de 3675 caracteres con espacios, más tres traductores. Sin embargo, usted, que me lee, sí que ha entendido a partir del cuarto párrafo, usted y catorce comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, vascos, catalanes y gallegos.

Pues muy bien, a estas horas se estará votando la Presidencia de la Mesa del Congreso de los Diputados, y lo que debiera ser una obviedad se ha tornado en un juego de mesa, para unos la oca, para otros el parchís, y para unos pocos el monopoly, billetes pero eso sí, quitando las casillas de la cárcel. La cuestión está en qué lengua cooficial nos lo explicarán para que lo entendamos los que no la hablamos, catorce comunidades más Ceuta y Melilla, las otras dos por descarte seguro que lo entienden aunque no la hablen. Como dijo el protestante Enrique de Borbón cuando se convirtió al catolicismo para ser coronado Rey de Francia: París bien vale una misa.

* Presidente de ANPE Cáceres