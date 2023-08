La última misión

La otra tarde, a la hora de la siesta, cuando más apretaba el calor y, después de haberme apretado yo unas cuantas chuletas de cordero lechal, con dos vasos bien colmados de vino de la Sierra de Gata, se me antojó dejarme caer en uno de esos sillones que te levantan los pies para arriba y te obligan, de inmediato y durante un buen rato, a fijar la mirada en el techo.

Enseguida me pareció ver la imagen de un señor bien vestido, con traje azul marino, con una nariz prominente y un bigote poblado que le tapaba con creces todo el labio superior. Al momento le reconocí. Se trataba, ni más ni menos, que del mismísimo superintendente de la T.I.A. Presidía una mesa enorme de nogal brillante y aparecía flanqueado en ambos lados, a la izquierda por el profesor Bacterio y a la derecha por la secretaria Ofelia.

El rostro de los tres personajes denotaba una gran tristeza y preocupación. Algo gordo pasaba porque estaban los tres esperando a que llegaran los dos súper agentes más importantes y valiosos de la organización. Esperaban ni más ni menos que a los agentes secretos ‘M’ y ‘F’ (no podían referirse a ellos más que con las iniciales de sus nombres, por lo secreta que era la agencia a la que pertenecían).

Enseguida el Súper les explicó, con gran secreto y utilizando palabras encriptadas y jeroglíficas, que había desaparecido un personaje importantísimo y valiosísimo y que había que hacer todo lo posible e imposible por encontrarlo. La búsqueda debería ser llevada con la máxima discreción. Se trataba del grandísimo escritor y dibujante de viñetas don Francisco Ibáñez Talavera, que contaba 87 años de edad. Mientras desvelaba el nombre, el Súper miraba, receloso, de un lado a otro, como temeroso de que alguien, ajeno a la organización, le escuchara.

Conque, bajó la voz y pidió a sus agentes, casi con un susurro, que se emplearan como nunca, en la búsqueda de tan importante objetivo. Se había filtrado una dirección que llevaba escrita en la mano Ofelia, la secretaria. Se acercaron los agentes para leerlo: la dirección era 13, Rue del Percebe. Una vez memorizada la dirección, se le ordenó a Ofelia que se lavara las manos con agua y jabón inmediatamente.

Ya en la calle se encontraron con un señor bajito, con un par de pelos largos en su cabeza. Adornaba, obligatoriamente, sus ojos con un par de gafas con cristal de culo de botella. Al preguntarle los agentes súper secretos si había visto o sabía algo del dibujante Francisco Ibáñez, el señor de negro se limitó a sonreír y a contestarles, con un poco de socarronería que, tratándose de ver a alguien, él lo tenía un poco difícil.

No se entretuvieron los agentes y siguieron buscando en el callejero la calle en la que les habían dicho que se encontraría alojado su objetivo. No obstante, el agente ‘M’, pensando que se podía haber filtrado una falsa dirección para despistarlos en su búsqueda, le dijo al agente ‘F’ que podrían pasarse por un hotel cercano donde solía haber visto otras veces al objetivo. Salió a su llamada un joven bien uniformado. Cuando ‘M’ le dijo a ‘F’ que intentara sacarle algo, él les contestó que lo único que podían sacarle es que se llamaba Sacarino y que hacía mucho que no pasaba por el hotel el señor al que buscaban.

Siguieron y, justo al doblar la esquina, se encontraron con el 13, Rue del Percebe. Estaban en obras en la portería. Un señor de negro daba órdenes, con gran cabreo, a un obrero ataviado con un mono que respondía al nombre de Otilio. Parece ser que habían colocado una puerta con la parte de arriba hacia abajo y con los pernios a ambos lados. ‘F’ le confió a ‘M’ que no se fiaba de ninguno de los que ocupaban el edificio entero. Ni del tramposo deudor del ático, ni del caco del 3º Iz, ni de la tía de los tres sobrinos del 3º D. Ni mucho menos del sastre que vivía en el 2º D, por no hablar del veterinario del 1º Iz, ni la de la dueña de la fonda del 1º D.

Aseguraba ‘F’ a ‘M’ que si de alguno podían fiarse era del Dependiente de la tienda de abajo. ¿El Dependiente? ¡¡Pero si ése el más tramposo de todo el edificio!! De pronto me vi con la mirada en el techo, envuelto en sudor, intentando avisar a ‘F’ y ‘M’ de que ésa no era una opción inteligente. Enseguida escuché la tele y seguían hablando de la triste noticia de la muerte del gran Ibáñez, aquel genio que dibujaba y contaba historias e historietas para leer…

*Exdirector I.E.S. Ágora