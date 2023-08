Vara, amago de forense

Cada vez es más común que cuando un político manifiesta una cosa, en realidad está queriendo decir la contraria. Lo puso de moda el popular Mariano Rajoy cuando fue presidente del Gobierno. Él no inventó este modus operandi ni mucho menos, pero sí que lo alimentó y creó escuela.

Ahora en Extremadura tenemos un ejemplo muy reciente. Todo se remonta a la noche electoral del 28 de mayo, cuando se abrieron las urnas, se contaron los votos y al PSOE no le salieron las cuentas. Hubo colapso en el partido. El rostro del candidato socialista, Guillermo Fernández Vara, no podía disimular la derrota. Había ganado las elecciones por los pelos, sí, pero el bloque de derechas sumaba más papeletas y él lo tuvo clarísimo desde el principio: «Los extremeños han mandado un mensaje: no quieren que yo vuelva a ser presidente de la Junta». Lo pronunció rodeado de su equipo, todos con caras de funeral.

Lo cierto es que en el partido nadie esperaba un resultado tan negro. El PSOE extremeño contaba con perder la mayoría absoluta y tener que ceder terreno a Podemos, pero no con que las urnas le quitaran los mandos de la región.

El sentimiento de derrota fue tal que esa misma noche Vara dio a entender que, a sus 64 años, ya dejaba la política. Yhoras más tarde filtraba que había pedido volver a su plaza de forense, su profesión, al Instituto de Medicina Legal de Badajoz.

Evidentemente el titular dio la vuelta a España y estuvo en boca de la mayoría de los analistas políticos de este país. Pero duró poco. Aquellos días las noticias se atropellaban unas a otras. Tras el anuncio de Vara vino inmediatamente el de su jefe, Pedro Sánchez:adelanto electoral. A votar otra vez el 23J. A encender todos otra vez la maquinaria. De nuevo, en posición.

Y entonces... ¡oh, sorpresa! De repente Vara cambió la cara y la actitud. De repente resucitó y salió a escena a reivindicar que él había ganado las elecciones y que se presentaba a la investidura. Sabía que era imposible, pero quiso forzar la maquinaria para acelerar un acuerdo PP-Vox y así situar a Feijóo junto a la ultraderecha, que era el mensaje que se quería mandar a nivel nacional para salpicar la campaña.

Hubo voces críticas que aquella famosa noche electoral del 28M echaron de menos un ‘gracias Guillermo’ por parte de Pedro Sánchez porque era obvio que no haber renegado del demonio le perjudicó en sus resultados regionales.

Pero el agradecimiento estaba por llegar. Vara dio un giro de la noche a la mañana (literalmente) por «responsabilidad con el partido» y ese gesto tiene premio y recompensa. Y es que su papel conciliador venía bien para varios frentes: primero por si Sánchez se daba un batacazo del 23J y había que recomponer el partido con una gestora, él sería la persona adecuada para estar al frente; y segundo, porque su perfil encaja muy bien para lidiar con el PP de Núñez Feijóo. Es este último el rol que tendrá ahora el expresidente de la Junta de Extremadura. Ejercerá de vicepresidente segundo del Senado, con una Cámara Alta bajo dominio popular y un Congreso que, de lograrse la mayoría progresista, tendrá mucho que debatir para llegar a acuerdos y aprobar leyes con partidos nacionalistas defensores de ideas independentistas que no gustan nada a Vara. Todo lo contrario.

Visto con perspectiva, si Pedro Sánchez es un superviviente, Guillermo Fernández Vara no se queda atrás. Ya hizo un doble giro mortal y cayó de pie cuando apoyó sin fisuras en aquellas primarias a Susana Díaz contra Sánchez y luego supo cómo arrimarse al nuevo dirigente socialista. Las vueltas que da la vida.

Ahora había dicho que dejaba la política. También se ha pasado años asegurando que nunca se marcharía a Madrid, que su contexto era Extremadura. Nada más lejos de la realidad. Sigue en primera línea y en la mismísima capital. Lejos de ser forense.

*Periodista