Los cuentos de Luis Landriscina

Confieso que no conocía a Luis Landriscina hasta que el algoritmo de Facebook se encargó de colocar en mi móvil un reel con un chiste narrado por él. Al principio pensé que sería eso, un humorista más, pero conforme me fui aficionando a sus historias me percaté de la grandeza de un tipo que, tal como descubriría posteriormente, es toda una institución en Argentina.

Como el propio Landriscina se encarga de reiterar en sus shows-aunque está retirado, hablo en presente, pues su legado sigue vivo-, no es un contador de chistes al uso, sino un humorista que cuenta cuentos. Su modus operandi se aparta de la veloz sucesión de chistes breves; él prefiere contar historias de modo pausado, creando una atmósfera morosa trufada de silencios y variaciones en el tono, retrasando el clímax socarrón, que al final se recibe como maná caído del cielo. Lo de este hombre no es mero chiste, digo, sino una narración delicada sobre el ser humano en general y sobre el argentino en particular, como demuestra una y otra vez al reproducir con sus consabidos giros y matices idiomáticos los usos y costumbres de mendocinos, bonaerenses, santiagueños, correntinos… No esperen chistes verdes o de mal gusto en el repertorio de Landriscina. Muy al contrario, este humorista está abonado a un humor blanco y conservador que no molesta a nadie y que agrada a casi todos. Un humor que se nutre de escenas cotidianas interpretadas por personajes cómicos, sus personajes, a los que, a pesar de sus torpezas e ingenuidades, siempre dota de gran humanidad. Landriscina ha dejado de ser para mí la sorpresa, esa flor de verano, para convertirse en algo más: en un amigo al que recurro en los ratos libres, o en los golpes de insomnio en estas noches en las que las altas temperaturas o las turbulencias anímicas me roban el sueño, pero no el placer de sonreír.