Hay besos y besos, tanto en la vida real como en ficción, literatura, arte, fotografía y música pero qué daríamos todos como decía Pau Donés, por un beso de la flaca, aunque claro, lo bonito de la canción era que te lo diera la flaca, no al revés, pues ni tendría sentido la canción, ni el beso, todo lo contrario.

Y es que besos ha habido muchos en nuestra historia, está ‘El beso’, óleo de Gustav Klimt, donde los amantes se unen en uno solo mientras el besa su mejilla sujetando su rostro o el de Eros y Psique, del escultor Antonio Canova. Cómo omitir a nuestra entrañable Blancanieves o la Bella Durmiente, ambas despiertas por un beso de amor verdadero, o el casual beso de la Dama y el Vagabundo mientras comían spaguetti. Más recientemente el beso entre hombres de la serie Dawson Crece, o el de Miley Cirus y Katie Perry, Sandra Bullock y un largo etcétera. También en el fútbol hemos tenido besos, y si no recuerden el de Iker Casillas y Sara Carbonero en el mundial de 2010. Pero también hay otros besos.

Está el beso de Romeo a Julieta antes de morir, o el de la ladrona de libros a su amigo Rudy. El inigualable momento en El Padrino segunda parte cuando Al Pacino descubre que su hermano Freddolo ha traicionado y le condena a muerte con un beso. El de Leonardo Di Caprio y Kate Winslet en Titanic, y como no el de Judas, con el que traicionó y delató a Jesús. Besos hay para todo.

Incluso hay besos que son famosos por no darlos, como el que nos describe Maggie Stiefvateren Blue Lily, Lily Blue o el beso fantasma en Ghost entre Patrick Swayze y Demi Moore. Será por besos.

Sin embargo, hay dos besos que quizás ustedes puedan diferenciar claramente, incluso hacer paralelismos. Está el beso de exlíder de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev y, el presidente de la República Democrática de Alemania, Erich Honecker, que aunque no existiera, o sí, es selfie obligado en el muro de Berlín, pero orgullo para ambos, y por otro lado el de Stalin e Ivan Spirin, héroe de la expedición polar al que no le preguntaron si le gustó o disgustó el mostacho del amigo, pero cualquiera le canta las cuarenta a Stalin.

Exceptuando el ejemplo de nuestro amigo Stalin, aunque quizás no sea tan excepcional, todos los demás besos aquí descritos, son besos que recordaremos en nuestra memoria, unos por amor, otros por su belleza, otros por tristeza o traición, incluso algunos por no haberlos dado, como dice nuestro amigo Sabina, pero si de verdad hay un beso que no debe ser recordado, es aquel que ha sido robado, no por el ladrón, que en consecuencia debiera asumir con responsabilidad su error, también por la robada, que sin quererlo ni merecerlo ha tornado en desdicha el mérito que con su esfuerzo debiera ser estos días su alegría.

Vayan estas letras por reconocer a la robada por sus éxitos y desmerecer al que con traición un zafio beso le está ensombreciendo su incuestionable mérito.

* Presidente de ANPE Cáceres