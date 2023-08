Lectores contractuales

Leo maravillado un artículo en la prensa según el cual los libros de segunda mano están en auge, hasta el punto de que su mercado ha crecido un 30 % desde 2020. Y escribo «maravillado» porque durante décadas he sido una rata de biblioteca, o más bien debería decir una «rata de librerías de viejo», ese paraíso desastrado donde siempre encontraba alguna perla que agenciarme.

En pleno siglo XXI, cuando la Inteligencia Artificial, los viajes interplanetarios y el metaverso parecen ser lo último de lo último, hay que celebrar que una pléyade de lectores contraculturales (¿de qué otra forma podría referirme a ellos?) encuentren su Santo Grial en los libros usados. Estos lectores no acuden a estas librerías por moda, por presión social o porque nos bombardeen los medios con las virtudes de la lectura de segunda mano. No, ni mucho menos. Lo hacen por todo lo contrario: porque son irreductibles lectores galos que miden el valor de un libro no por su edad ni su estado físico, sino por el placer o el beneficio intelectual que esperan sacar de él.

Conozco esa sensación de abandonar, henchido de satisfacción, una estas librerías con un libro bajo el brazo por el que había pagado menos de lo que cuesta un desayuno (café y cruasán), deseando llegar a casa para sumergirme en sus páginas y evadirme del mundanal ruido. El mejor fomento de la lectura es la cara de alegría de esos clientes que abandonan una librería de viejo con una joya de gran valor tras abonar un precio ínfimo.

La lectura de libros nuevos o viejos siempre es una grata compañía. El libro en papel, sin menospreciar en absoluto otros formatos, no desaparecerá nunca mientras sigan existiendo la inquietud intelectual, el ocio y la necesidad de la compañía silenciosa. Leer sigue siendo la mejor medicina contra tantas enfermedades de esta sociedad delirante y ruidosa que parecen no tener cura.

*Escritor