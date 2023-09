Tenemos que hablar de Luis

Supongo que es ir a contracorriente, casi contra ese zeitgeist de esta época donde lo que se lleva es mezclar los ámbitos público y privado, publicar y exhibir lo que hacemos, comemos, dónde vamos. Que, seguro, a muchos les da rédito. Pero, personalmente, no sé, a mí me da cierto pudor. ¿Quién querrá saber eso de mí? ¿O cómo y cuándo se fabrica esta columna?

Pero lo cierto es que gran parte de lo que van a leer ya estaba escrito hace algo más de una semana. Antes del fatídico viernes en el que Luis Rubiales dio la ya archifamosa (e infamante) rueda de prensa, volcado en realizar una encendidísima defensa de sí mismo, con clá bien remunerada y palmeros (temporales) al gusto. No es que me oliese nada, en absoluto. Sí tenía una cierta sospecha de que el personaje en cuestión podía salir por cualquier rendija -real o inventada- así que la prudencia invitaba a esperar acontecimientos. Lejos, en todo caso, de imaginar un circo de tres pistas como el que vivimos esta semana.

En realidad, no tenía mucho mérito. Todo lo que estaba mal con Rubiales arrancaba mucho antes del maldito beso. De ‘Rubi’ ya sabíamos que había espiado a miembros del gobierno, que ordenó pagos irregulares desde la federación. Que, al menos, hubo una fiesta en Salobreña mal explicada y probablemente financiada con cargo a los fondos federativos. Que permitió que un jugador en activo interviniera en la gestación, como intermediario, de una competición en la que habría de ser partícipe deportivo. Razones más que suficientes para cuestionar su vigencia en el cargo.

Y luego llegó el beso. Su falta de adecuación no requiere ni leyes ni explicaciones. Sólo la posición institucional del cargo debía valer para darse cuenta de lo que hizo. Ni la euforia del momento -que como excusa, además, es floja- ni la postrera disculpa a medias nos dicen nada más que de la catadura del personaje. Por supuesto que es una actitud machista. Que muchos no lo entiendan es parte del problema, cegados por un uso político que, aun existiendo, no quita un ápice de gravedad a los hechos.

No soy amigo ni de cazas de brujas ni de juicios paralelos, será la justicia quien determine el futuro de Rubiales en mucho de lo anteriormente expuesto. Pero lo indecoroso de lo que ocurrió en palco y césped, por agrupación y reincidencia, debían haber bastado para dar un paso a un lado y dejar de arrastrar a la institución.

No ha sido así: porque se siente víctima y eso le concede una fuerza, la de muchos que acudirán en su auxilio. Todo lo que hace y ha hecho Luis es un espejo de la evolución en los últimos años de la sociedad española. Callejón del gato mediante, una imagen deformada de nosotros mismos. Estrambótica, exagerada, si quieren. Pero cierta. Por eso es incómodo mirar.

Nuestro problema es que reímos las gracias a muchos cargos y personajes mientras sirven a lo que creemos nuestro interés, mientras se acerquen a nuestros postulados o simplemente fastidian al que consideremos ‘enfrente’. Muchos ‘bancaban’ a Rubiales cuando se cargó un entrenador, y de paso una competición, porque le entró un ataque de cuernos contra el Madrid de Florentino. Otros, entonces ofendidos, rieron las gracias cuando menospreciaba a sevillistas o atléticos. Para algunos la fiesta a lo Berlusconi permitía sonrisas cómplices y gracietas de mal gusto. Incluso la política sirvió de tabla de salvación para tragarnos que regímenes tiránicos cumplían con los estándares éticos que nos imponemos en Occidente.

Pero, ¿sólo pasa esto respecto del fútbol español? Permítanme que dude. Hemos asumido que se puedan habitar las instituciones como si fueran una casa permanente, no con la obligada transitoriedad que la naturaleza otorga al cargo. Hemos aceptado unir el destino al de persona que ocupa el cargo. Lo que degenera, en caso de conflicto, en manchar o poner en cuestión la existencia de la institución.

La asunción personal y autónoma de responsabilidades se ha convertido en una rareza. Ya no es sólo inusual, sino que pareciera deshonroso asumir errores. Como si una resistencia numantina fuera un crédito a cobrar y no una muestra de un apego al sillón en muchas ocasiones. Por no hablar de la continua aplicación del sentimiento como un elemento objetivo de medición de las actuaciones en el ejercicio de los cargos. Hay que tener en cuenta a la persona, sin duda, pero no puede sobreponerse al ejercicio de responsabilidades públicas.

Todo esto, faltaría más, se da en la figura de Luis. Sólo que sabemos que no es el único. Ni el último.

* Consultor financiero.