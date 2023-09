La manzana de la desobediencia

«El pecado no nace el día en que Eva coge la manzana, aquel día nace una espléndida virtud: la desobediencia». La frase es de la escritora italiana Oriana Fallaci, una de esas autoras que te marcan y que vuelven a tu pensamiento de vez en cuando, al igual que la cita que abre este texto. Me venía a la cabeza porque en estos días me ha tocado reflexionar sobre la obediencia y la desobediencia, sobre las recompensas y los castigos y sobre hasta qué punto los seres humanos tenemos capacidad de ceder y agachar la cabeza o plantarnos y decir ‘hasta aquí’.

Me preguntaba yo hasta qué punto la rebeldía es una virtud, y si se nace con ella o tus circunstancias y experiencias vitales te la dan. Yo, que soy partidaria del orden y de una cierta estructura, porque de lo contrario viviríamos en el caos, me revuelvo ante lo que considero injusto y un abuso, y me pregunto cómo algunas personas callan. Y conforme me hago mayor, al contrario de lo que se suele creer, en lugar de atemperarme esa revoltura, cuando aparece, aumenta. Ocurre en la vida diaria y también con las noticias que leo, veo y escucho cada día.

Dice la Iglesia que Eva cometió el pecado original. Y que por culpa de esa primera mujer está condenado el Hombre --usada esta palabra, cómo no--, como sinónimo de la humanidad. Pero resulta que hay escritos que hacen referencia a una mujer anterior a Eva, Lilith.

Según esta tradición, ella fue la primera esposa de Adán, pero vivía en conflicto constante con él, a quien no obedecía ‘como debiera’. Hasta tal punto que logró escapar del Jardín del Edén y encontrar refugios con los «demonios». Por eso, esta fémina era considerada una mujer demoniaca también de la que se decía que portaba todo tipo de desgracias y a la que se le asociaba con pecados capitales como la lujuria o comportamientos peligrosos como la brujería o el adulterio.

Así que como primeras referencias femeninas tenemos o a una supuesta pecadora, o a otra supuesta pecadora que sería, dicen, aún peor. Las dos eran, pues, unas desobedientes. Pobre y sufridor Adán, no le tocaba ni una buena.

De Adanes sigue el mundo lleno. Tantos y tantos que se dan golpes de pecho y que lo hacen todo bien, amparados por su Dios --entiéndase, no siempre religioso, llámenle su sistema--. Por eso los Adanes no están solos, tienen todo un equipo de ‘curas’ que ‘evangelizan’ con sus palabras y una comunidad de ‘feligreses’ que creen en ellos. Y digan lo que digan responderán: «Amén».

Pensaba yo en estas cosas conforme veía que el ‘caso Rubiales’ no solo no estaba zanjado sino que iba a más, convirtiéndose en el esperpento del esperpento. Me da pena que una reivindicación justa y básica, que el logro y la unión de unas mujeres para plantarse y decir ‘basta’ se pueda convertir en un sainete que ya empieza a hacerse largo y sobre el que ya empezaron a revolotear buitres para ver hasta dónde se puede sacar tajada. Otros, los creyentes de primera fila, ya comenzaron a abandonar el barco como buenas ratas al ver que su 'profeta' estaba de capa caída mientras que muchos prefieren estar de perfil, sin hacer ruido y a verlas venir. Y el más difícil todavía, aún queda la resistencia que se dedica a filtrar vídeos de la jugadora Jenni Hermoso durante la celebración del mundial y tras el «piquito».

Oye, que se ríe, que bromea, que está de fiesta, tan víctima no será. Ese es el relato. No sé si serán conscientes de que si las mujeres tuviéramos que encerrarnos por cada vez que nos han agredido --a diferentes niveles--, no quedaríamos ni una en la calle. Por otro lado cabe recordar que llevamos ya un terrible recuento de más de 70 feminicidios en este país en lo que va de año. Una cuarentena de ellas asesinadas por los hombres que se supone que las amaban. Y aquí no pasa nada.

Por eso, y por otras cosas, volvía yo a Eva, a Lilith, y a la desobediencia. Y meditaba hasta qué punto estamos abducidos y alienados, desde lo trágico hasta en las cosas más banales y de andar por casa.

Amo, señor: tú dile a todo «sí, bwana», ¿no? ¿Hasta dónde llega el gusto en agachar la cabeza, en decir a todo que sí? ¿Es algo inherente en algunas personas? ¿Lo es la rebeldía?

Una ya sabe que, en el día a día, el conformismo y la rebeldía no son excluyentes entre sí. Es más, tengo la esperanza de que todos contemos con ambas. También sé la tranquilidad que da no meterse en rollos, en decir a todo que sí y que te den una palmadita en la espalda cual perro fiel. Ay, pero, ¿y lo bien que sabe la manzana? Aún a riesgo de que te echen del 'paraíso'.

*Periodista