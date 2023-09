Resumen veraniego

Septiembre empieza y el verano acaba. Se anuncia una dana y parece que acaban las olas de calor y empieza la inquietud del curso político después de un verano también inquieto con conversaciones ocultas, negociaciones negadas pero emprendidas, chantajes, presiones, propuestas disparatadas e ilegales que el gobierno en funciones, parece que dispuesto a casi todo, considera legítimas y tememos que terminará por hacer suyas como si tal cosa, optimismo socialista, depresión pepera y por último ruegos y muchísimas preguntas.

Una se retiró a su largo descanso cuando Sánchez se puso una camisa hawaiana y una gorra de Lavapiés y se marchó a Marruecos a pasearlo, sin importarle el escándalo y comportándose como si hubiera ganado las elecciones que perdió. El PNV acaba de recordárselo mientras le propone romper España dentro de la Constitución y hay expertos que dicen que sí y expertos que dicen que no.

Como muchísima buena gente, agotada del invierno de nuestro descontento, estaba de vacaciones y abrumada primero con el espantoso crimen del verano, los detalles morbosos detallados impúdicamente y los abdominales del presunto asesino, y después por la impresentable actuación de Rubiales, con genitales, beso y huelga de hambre materna incluidos, el escándalo político e interesado y el fracaso del gobierno para cesar a semejante personaje al que ha sostenido incomprensiblemente por intereses ocultos, no han tenido excesiva relevancia los movimientos puigdemoníacos, la amnistía que viene o el referéndum que veremos con otro nombre. Sí suscitó críticas la decisión del Rey de proponer a Feijóo para la investidura, porque la opinión pública está tomada por el llamado sector progresista, que espera como agua de mayo en septiembre la decisión del Constitucional para arrebatarle el escaño 172 al PP. Puigdemont reza para que eso no ocurra pues vale mucho más su sí que su abstención. Y tras el patético ruego de Feijóo al campeón del no es no, aquí estamos esperando la investidura fallida y temiéndonos lo peor. Disculpen el pesimismo.

* Profesora