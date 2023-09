Rubiales y la cultura de masas

Imaginen que en el XIX Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, que se celebrará en noviembre, vence un hipotético «Bar Rubiales». Imaginen que durante la celebración del premio, el dueño, un tal Rubiales, besa en la boca a una de las camareras, sin que esta quiera. Imaginen incluso que ese acto es grabado y fotografiado. Nadie denunciaría ese hecho, que no ocuparía ninguna portada, que no llegaría a las esferas políticas y que no le importaría en absoluto a la ciudadanía. Sin embargo, si somos feministas de verdad, hemos de reconocer que esa camarera anónima sería tan importante como la futbolista Jennifer Hermoso, y que lo que le habría sucedido no sería ni más ni menos grave.

El «caso Rubiales» es muy útil para comprender hasta qué punto vivimos en una sociedad donde se ha aceptado el mandato implícito de la cultura de masas sobre la realidad material. Pondré solo un ejemplo. El beso se produjo el 20 de agosto. Cinco días después, Hermoso publica un comunicado en el que afirma que se sintió «víctima de una agresión» y, al tiempo, que no quiere «interferir con los múltiples procesos legales en curso». Ante ese comunicado —situado en el ámbito de la cultura de masas (publicado en Twitter)— la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tres días después, establece que lo escrito en él puede ser constitutivo de delito, inicia una investigación y da quince días a Hermoso para presentar denuncia, necesaria para continuar el procedimiento. Hasta el momento, ocho días más tarde, Hermoso no la ha presentado. Ante las imágenes del beso fueron filtradas otras imágenes, el pasado 28 de agosto, en que Hermoso bromea sobre el beso y el resto de jugadoras —que se adhirieron al comunicado de denuncia de Hermoso— jalean a Rubiales para que la vuelva a besar («¡Presi, presi, presi!», «¡Beso, beso, beso!»). Ante unas imágenes, otras imágenes. Las imágenes, a pesar de lo que la gente cree, no son verdades absolutas, sino que admiten todo tipo de interpretaciones. Las imágenes son la materia prima de la cultura de masas contemporánea. Moverse en el territorio de las imágenes es moverse en terreno pantanoso, y nadie que honestamente pretenda defender una determinada ideología transformadora —por ejemplo, el feminismo— puede basarse exclusivamente en ellas para su lucha. Simplemente, porque la batalla está perdida. Puede estar perdida porque aparezcan otras imágenes que desmientan o cuestionen las anteriores, puede estar perdida porque la natural ambigüedad de las imágenes se vuelva en contra, puede estar perdida porque la sobreabundancia de información de la cultura de masas sepulte la verdad, puede estar perdida porque todo lo que ocurre en ese ámbito corre el riesgo de ser efímero. Puede estar perdida por mil y una razones. Pero está perdida. Vivimos en una sociedad donde se ha aceptado el mandato implícito de la cultura de masas sobre la realidad material Jennifer Hermoso es absolutamente libre de denunciar judicialmente a Rubiales o de no hacerlo, de expresar sus sentimientos en un sentido u otro en tantos comunicados como quiera. Lo cierto es que las batallas no se ganan en el ámbito sinuoso de los sentimientos, de las expresiones o de las imágenes ante las que la masa se posiciona visceralmente. Se ganan en el barro de la realidad material, en las luchas de poder a veces cruentas, en los juzgados, en las instituciones, en el cara a cara, en la calle, en los espacios donde los actos tienen consecuencias reales, a veces dramáticamente reales. El «caso Rubiales» es el enésimo ejemplo de cómo lo que antaño se llamó izquierda se ha instalado definitivamente en el posmodernismo del relato frente a las ideas fuertes aplicadas sobre la realidad material. Por eso Rubiales lleva ventaja: aún no hay procedimiento penal abierto contra él, en el ámbito administrativo se le ha aplicado la consideración más leve impidiendo su cese gubernamental y en el ámbito deportivo su inhabilitación caduca en tres meses (si no fuera por la FIFA, seguiría en su sillón). Por eso este no es un caso en el que el feminismo —el real, el que logra éxitos ciertos para las mujeres— tenga nada que ganar. Por eso las fuerzas progresistas de la sociedad languidecen en peleas posmateriales basadas en sentimientos, imágenes, relatos e identidades, y las fuerzas conservadoras y reaccionarias imponen mediante el poder real, todos los días, su agenda material, la que sufrimos cotidianamente. *Doctor en Comunicación Audiovisual