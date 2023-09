El verano está sobrevalorado

Ya estamos de vuelta. A la rutina, a los horarios, al día a día con prisas y trabajo. A las extraescolares, a esta columna de los lunes. Es cierto que hay quien se marcha ahora, cuando todos regresamos, pero la verdad es que pensamos que eso son vacaciones, pero no veraneo.

En unos días se irán las marcas del bronceado sobre la piel (horas dedicadas en la tumbona) y el sabor de la sal en los labios. Se irán también las puestas de sol fotografiadas a lo largo y ancho del mundo, los selfis en pandilla, las horas en el chiringuito y los espetos en su punto.

Arrinconaremos los libros por leer y las siestas bajo el ventilador, los paseos por el monte, las rutas por los pueblos de la sierra y el dolce far niente, y cambiaremos las chanclas por el calzado cerrado y formal.

Siempre he pensado que el verano es un estado del alma más que una estación del año, supongo que gracias al privilegio de no tener que trabajar durante el estío y a que soy friolera profesional, así que lo disfruto plenamente. Pero soy consciente de que el exceso de calor es un inconveniente para hacer “vida normal”. Como en todos los temas importantes (tortilla con o sin cebolla, camisas de manga corta sí o no, …) en las redes sociales se dirime una guerra incruenta entre los partidarios del frío y los del calor, pero tengo la impresión de que está enfocado de manera errónea.

Estar asfaltando carreteras a 40 grados no es lo mismo que estar vuelta y vuelta sobre una toalla junto al mar o a una piscina, aunque haya los mismos grados. Tampoco es lo mismo tener que ir en traje de chaqueta a trabajar que estar medio en porretas en cualquier terraza (pónganse la camiseta para comer, por favor). Así que lo que me planteo es si de verdad hay defensores y detractores del verano o es que simplemente somos todos un poco tiesos, porque si nos tocase una buena lotería o fuésemos ricos sin más, a nadie le molestaría tanto pasar días en un yate o en la sabana africana, sin medida de tiempo ni prisas, y sin mirar el termómetro.

Imaginen no tener que despedirse de los amores de verano, porque no habría prisa por volver.

Imaginen no tener que poner despertador excepto para coger las mejores olas bien temprano.

Imaginen no controlar los horarios de comida ni de recogerse, y que no importe que sea martes o viernes.

Todo esto me lleva a pensar que quizás lo que necesitamos todos, en realidad, es ser unos jubilados de los buenos, de los de pensión revalorizada e hipoteca cancelada. Así que no es el verano, es la tiesura.

Feliz lunes.

@merbaronam

* Periodista