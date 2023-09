Recuerdos cautivos II

La adolescencia inició su tortuoso y emocionante camino con la llegada al instituto para cursar el BUP. Fue un viaje sin equipaje y si vuelta atrás. Todo lo vivido hasta ese momento quedaba en el olvido, recluido en ese espacio de la memoria destinado a guardar los recuerdos que muchos años después acudirían al rescate.

En el instituto los docentes no te pegaban, ni te amedrentaban y te exigían llamarlos por el nombre de pila, por el apellido o por el apodo, sin el «don» obligatorio de la EGB. Ese cambio, en sí mismo, constituía una revolución pedagógica.

La pubertad se hacía presente cada semana, cada día, con un síntoma nuevo, como una «enfermedad» que tiene que completar su ciclo: el camino hacia la adultez era inevitable. En ese tránsito, que vivíamos con ignorancia y con arrogancia, los sentimientos, las relaciones sociales, las conductas, los cambios físicos…, formaban un revoltijo explosivo que zarandeaba los estados de ánimo en una especie de ciclotimia transitoria.

Es buena la nostalgia de las cosas pasadas si sirve para calmar el alma y darte cuenta, por añadidura, de que la sabiduría emocional, y no solo, de los muchos años que tenemos se forja con las experiencias que acumulas, con las vivencias y con los recuerdos; con todo aquello, en definitiva, que se ha ido tallando a fuego en lo más profundo de la mente y que sin darnos cuenta forma parte indisoluble de nuestro ser.

Mi memoria aún alberga, y creo que lo hará siempre, el aroma intenso a tierra mojada que inundaba las calles del pueblo tras una fugaz tormenta que rompía por sorpresa y que refrescaba una tórrida tarde cualquiera de verano. Una fragancia balsámica, como otras, que el recuerdo ha archivado y que con caprichosa frecuencia, atendiendo a un detonante cualquiera, se hace presente y te transporta a aquel entonces.

Las tormentas traían consigo habitualmente el corte de la luz eléctrica y las velas, siempre a mano, nos recataban de la oscuridad con su atávico resplandor. Aún conservo una de las antiguas palmatorias que me traje de la vieja casa «abandonada» de mis padres, y que permanecía esperando, como si el tiempo no hubiera pasado, en el chinero empotrado en la pared del pequeño salón-comedor y que ya está colonizado por la carcoma y su voraz apetito. Esta misma noche, lo acabo de decidir en estepreciso instante, pasaré un buen rato sin luz eléctrica, como homenaje a ese tiempo en el que la luz ida, lejos de incomodar, daba paso a las risas, al miedo un poco ficticio, a la emoción…

A la luz tenue y oscilante de la vela seguro que la memoria me ofrece otros recuerdos: quizá el sabor de los dulces que mi madre amasaba con tesón, o el olor a piel curtida con el que mi padre laboraba con sus artesanas manos de zapatero, o el bullicioso trasiego del ir y venir de los clientes que acudían al comercio de calzado con el que mi amplia familia se buscaba el sustento, o el timbre de voz y la mirada y los gestos de los que ya no están, pero que tienen un lugar de culto perpetuo en recuerdo, o las imágenes de las muchas horas en pandilla; más intensas en la infancia, menos inocentes en la adolescencia. O cualquier otro recuerdo sorpresa que la memoria considere oportuno, porque en su honda capacidad contiene cada minutos de nosotros.

Tengo el recuerdo claro, nítido, por vivido con intensidad opor padecido, en ocasiones, con el estoicismo clásico del adolescente indiferente, de aquel periodo en el que sin abandonar la infancia del todo, la adolescencia era un presente en donde ya no podías guarecerte de las inclemencias del mundo y de tu propio alboroto interno; porque otro mundo más complejo te esperaba y tenías que lidiar, y lidiabas, con todas las metamorfosis inherentes al nuevo estado evolutivo.

Todas las vicisitudes que prosperaban al albur del paroxismo de la pubertad eran solo la expresión de las detonaciones internas que manejaban el carácter, pero que simplemente formaban parte de las mutaciones y reajustes hormonales que te llevaban en volandas hacia la vida adulta, que era un deseo que querías alcanzar con prontitud.

Costó abandonar la infancia, porque quedaban reminiscencias que te sujetaban; sin embargo, el empuje de las hormonas, la nueva vida educativa y el mundo insólito que tus ojos advertían por sorpresa, formaban un torbellino del que no se podía escapar. Ahora, muchas décadas después, tasar lo que uno hizo bien o mal, es fácil e inútil, porque los aciertos y equivocaciones forman parte del mismo proceso de crecimiento.

Yo fui un adolescente descarado en el ámbito educativo, como careta necesaria tras la que sollozar mis miedos y transformarlos en una imagen de indolencia. Pura fachada. Nada extraordinario, porque cada cual tiene su propia máscara tras la que refugiarse. Recuerdo, y aquí termino, que me enamoré perdidamente de una compañera, pero ella nunca lo supo y yo me esforcé con extraordinaria eficiencia para que no se me notara (mi máscara era sólida y estaba bien construida).

Han pasado muchos años, media vida, pero mi memoria reivindica ese recuerdo con asiduidad. Alguna vez me he cruzado con ella y el recuerdo, como un destello cautivo en la memoria que escapa por un instante de su letargo, me lleva a aquel momento en el que decidí abstenerme, por un miedo insuperable a la vergüenza y al ridículo, y confinar el enamoramiento hasta que terminó por agotarse.

*Maestro de Primaria