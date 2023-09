Hacer lo correcto es, a veces, tremendamente duro. Hay mucha gente que opta por recorrer veredas por las que el tránsito es más apacible, aun sabiendo que caminar por ellas no es moralmente aceptable. También hay personas que prefieren los atajos, los túneles y las cloacas para dirigirse a determinados destinos sin exponerse a las inclemencias y múltiples vicisitudes de la vida. Pero, afortunadamente, hay, además, otro tipo de ciudadanos y seres humanos que sí eligen moverse por las sendas de la vida con rectitud, que son conscientes de la dificultad del camino, y de los obstáculos y las trampas que tendrán que salvar y superar, pero que prefieren tener una conciencia limpia y tranquila antes que poder ir presumiendo de picardía. A los miembros de este último grupo de personas no siempre les va bien en una sociedad que premia, a menudo, a los tramposos, a los tunantes, a los pícaros y hasta a los sinvergüenzas y malvados. El destino, el karma o la providencia, ocasionalmente, recompensan a los íntegros por su ética de vida. Pero, frecuentemente, han de hacer acopio de paciencia mientras llega su momento. No pocas veces lo pasan realmente mal. Pero la firmeza de sus convicciones no les permite traicionarse a sí mismos aunque las consecuencias de defender lo justo y correcto sean muy duras. Quienes siguen sin desviar sus pasos, a pesar de las tentaciones, de los reclamos, de las desilusiones, de los desengaños y de las sugerencias de esos que acabaron abandonándose a las malas costumbres, esos, precisamente esos, son los que demuestran ser de una madera verdaderamente sólida y valiosa. Escribo esto y, mientras lo hago, no puedo quitarme del pensamiento la encendida defensa que el personaje que interpreta Al Pacino (el coronel Fran Slade) hace de su joven pupilo (Charlie Simms), encarnado por Chris O’Donnell, cuando el sistema lo quiere corromper en la película “Esencia de mujer”. El coronel Slade acusa a los directivos de la escuela de élite en la que el joven Simms estudia de querer “amputarle el alma” por ser íntegro y tener unos sólidos principios, por no doblegarse, por no hacer lo fácil, por no ceder a las presiones. Y eso mismo es lo que, a veces, ocurre en la vida. Unos se mantienen rectos, firmes e íntegros. Y otros se dejan amputar el alma y viven tan despreocupados que no se dan cuenta de que, al permitirlo, al entregarse, dejaron de ser dueños de su propio destino.

*Periodista