Extremadura cuento

Ayer fue el Día de Extremadura, cuyos actos institucionales del día previo sirvieron también para poner en escena a los nuevos mandamases de la región, después de casi una década con Guillermo Fernández Vara como presidente. Aunque soy poco de ver la tele (últimamente apenas veo tres canales: el 24 horas, la Sexta y GolTV), por una vez me dio curiosidad seguir la ceremonia, retransmitida por Canal Extremadura y que tuvo lugar en el incomparable escenario del Teatro Romano de Mérida.

Entre las medallas de Extremadura, me parecieron especialmente merecidas, por supuesto, la que recibió este periódico con motivo de su centenario (una candidatura, por cierto, impulsada por el Ayuntamiento de Cáceres con el alcalde socialista anterior) y la que obtuvo el equipo investigador del yacimiento tartésico del Turuñuelo. Las impresionantes esculturas halladas en ese enclave del término de Guareñanos han revelado que Tartesos, la civilización que los griegos consideraban la más antigua conocida, y que solíamos relacionar con las provincias de Andalucía occidental (Huelva, Cádiz, Sevilla), era tan extremeño como andaluz. Si la Florida del Imperio romano, el lugar ideal al que querían retirarse los legionarios retirados, era Emérita Augusta y sus contornos, también los tartesios consideraron nuestra tierra como uno de los entornos más adecuados para establecerse y prosperar.

Por lo demás, el acto me resultó un tanto aburrido y penoso, en forma y fondo. No sé si por la provecta edad de buena parte de los asistentes, se consideraría que una canción como la de ‘Como yo te amo’, popularizada por Raphael, interpretada por una cantaora cacereña (mucho más joven que aquel) era la más apropiada para conectar con el público, o si es que debíamos pensar que ese amor era a Extremadura. Me acordé de un efímero compañero de departamento, que se volvió al cabo de un año a su Granada natal, que se solía burlar de lo chapada a la antigua que le resultaba Cáceres, que a él le evocaba su ciudad hace treinta años. A pesar de su hipérbole, es cierto que salvo una minoría inquieta, casi siempre poco influyente y muchas veces frustrada, aquí la noria sigue girando igual desde hace mucho tiempo.

En cuanto al discurso de María Guardiola, titulado ‘Extremadura cuenta’, resultó una acumulación de palabras vacías y brindis al sol que básicamente se resumiría en que quiere mucho a su tierra, aunque para ello no hacía falta ni que hablara, pues bastaba para indicarlo su vestimenta (pantalón verde, camisa blanca y pendientes negros; me temo que veremos un sinfín de combinaciones de esos colores en su vestuario). «Cuentan nuestras ganas, cuentan nuestros anhelos y nuestras demandas», comenzaba, no sé si con un guiño, en lo de las ganas, a la ñoña canción de campaña de Díaz Ayuso. Nos informó de que quería «contar con todos los extremeños». Pues vaya, muchas gracias, pensaba que iba a hacer una selección primero.

En cuanto al discurso ciudadano, había cierta expectación, tras lo sonado del de Luis Landero el año anterior, por escuchar el de la científica Victoria Gil Álvarez, profesora de la Universidad de Extremadura, en el que expresó su «dolor» porque muchos jóvenes se marchen de nuestra región y reivindicar la «necesidad de contar con una conexión ferroviaria que vertebre nuestra región, garantice nuestro desarrollo económico y social, e integre a Extremadura en el resto del país».

Algo evidente pero que va para largo, aunque podría paliarse la falta de AVE simplemente con mejores horarios: un tren, por pequeño que fuera, que saliera de Cáceres a las 4.30 y llegara a las 8 de la mañana a Madrid y otro que saliera de Madrid a las 22.30 y llegara a las 2 de la madrugada, bastarían para facilitar los viajes nacionales e internacionales.

* Escritor