González, ex

Hay que preguntarse por esos socialistas que, según el expresidente González, piensan lo mismo que el expresidente González. ¿Quiénes son? ¿Cuántos? Y, diferencia importante, ¿se trata de socialistas votanteso de socialistas votados?

Como se sabe, el ex presidente González, después de confesarlea Carlos Alsina (entrevista en Onda Cero) lo que le pasó en las generales del 23 de julio, reveló también que sabe de otros socialistas que piensan igual que él a quienes les pasó exactamente lo mismo, siendo lo quele pasóa él que el 23 de julio lecostó un poco (no importa cuánto, sololecostó, “más que otras veces”, en fin) votar al Partido Socialista. O sea, dudó. El ex presidente González dudó si votaro no al Partido Socialista, aunque la duda, final y afortunadamente, se resolvió a favor del Partido Socialista.

Puede estar tranquilo el partido, por tanto, respecto a esos votantes socialistas que piensan lo mismo que el ex presidente González a quienes el 23 de julio les pasólo mismo que a él, a saber, que les costó votar al Partido Socialista, un poco, no importa cuánto, sino que les costó. Porque si el ex presidente González sabede esos socialistascogidos por la mismaincertidumbreque él respecto al voto porpensarlo mismo que él (lo que faltaría es saberqué piensa él, pues sus opiniones son siempre oraculares), cierta lógicade salón concluye que, también en su caso, les costó, sí, un poco, pero la duda también se resolvió, afortunada y finalmente, a favor del Partido Socialista, como podría confirmar el propio ex presidente González, si él hizo lo mismo.

Según la psicología (no la de terapia y mindfulness), los ideólogos son propensos a afirmar que la mayoría de la gente a quienes conocen comparten sus ideas políticasporquepiensan lo mismo que ellos. ¿Es el ex presidente González un ideólogo?

Lo que piensa el ex presidente González acerca no solo de la amnistía sino de Puigdemont y hasta de que la vicepresidenta Yolanda Díaz haya ido a verle sonriente y solícita (qué bien definido está este adjetivo, solícita: “diligente, cuidadosa y servicial”) es lo mismo que piensa el ex vicepresidente Guerra, por ejemplo, o algunos otros ex de los gobiernos socialistas o incluso también ex dirigentes del partido. ¿Pero esos socialistas a quienes el 23 de julio les pasó lo mismo que al ex presidente González porpensar igual queel expresidente González, según el ex presidente González? Cuesta creer que piensen lo mismo que el ex presidente González acerca de la amnistía que el Gobierno prepara (ya no cabe la forma condicional, o no para la portavoz de Sumar, Marta Lois, quienel jueves reconoció que hay una “veintena de expertos juristas” en la elaboración de la propuesta de la futura ley de amnistía).

Seguro que el ex presidente González se refería a los socialistas votados, como él mismo, no a los votantes socialistas. Y es que hay diferencias, y muchas, entre los socialistas que votan y los socialistas votados. De hecho, a los votantes socialistas no les debe de estar haciendo ni pizca de gracia que sus exdirigentes, antiguos altos cargos del partido, desde Joaquín Almunia, cuyo apellido empieza por a, hasta Jordi Sevilla, que empieza por s (mañana puede ser Zapatero, cuyo apellido cierra el abecedario), exhiban públicamente su experiencia en política o su paso por el poder para desautorizar al Gobierno, que estará en funciones, pero es socialista, es nuestro Gobierno.

Estos ex, ay, siempre ex cátedra.

*Funcionario