El límite político del estado de ánimo

Uno de los principales errores que deben evitarse desde la política es la completa desconexión respecto del estado de ánimo de la gente. En realidad es una de las peores cosas que pueden ocurrir en la vida en general, respecto del otro, pero en política, por su trascendencia colectiva, las consecuencias pueden ser dramáticas.

Que nos encontramos en un momento en el que la clase política ha perdido todo contacto con esa realidad, resulta bastante obvio. Solo así pueden entenderse la nefasta opinión que la mayor parte de la ciudadanía tiene de los políticos, la desafección creciente respecto de los sistemas que rigen nuestras sociedades, la gran polarización ideológica y la aparición de inercias golpistas en naciones consolidadas como Estados Unidos (2021) o Brasil (2022).

Más difícil resulta explicar las razones, puesto que suelen poseer profundas raíces y orígenes multicausales. Y aún más complicado es frenar ese visible deterioro político, más teniendo en cuenta que quien tiene mayor responsabilidad es quien lo ha provocado.

Lo cierto es que la mayoría de los hechos históricos dramáticos que —creo— a casi nadie le gustaría repetir, tienen mucho que ver con estados de ánimo colectivos muy alterados, caracterizados, de forma más o menos evidente, por la frustración y la furia.

En mi opinión, España se viene dirigiendo a este espacio emocional desde hace bastante tiempo, y he advertido sobre ello aquí en diversas ocasiones, durante la última década. Son muchas las reflexiones que se han vertido sobre la cuestión en diversos textos, no solo porque resulta bastante evidente sino, sobre todo, porque provoca gran preocupación cuando uno ve que pocos lo ven.

España acumula muchas frustraciones y pocas ilusiones. Y las pocas ilusiones que han brillado en el último siglo acabaron en las mayores decepciones imaginables. Este es exactamente el caldo de cultivo del que emerge, tarde o temprano, la furia y, cuando esta se desencadena sin límite, surge un agónico impulso destructivo, autodestructivo o ambas cosas, que suelen ser dos caras de la misma moneda.

No es difícil enumerar algunas de las principales frustraciones: una república fallida, una guerra civil como herida con cicatriz indeleble, una dictadura que se vivió como inevitable e interminable, una transición política bajo el miedo que ilusionó tanto al principio como decepcionó al final, o un nuevo sistema político que se vivió como fusión con la modernidad pero que hoy genera rechazo creciente.

En esta última etapa, superados ya los cuarenta años que parecen regir los ciclos políticos españoles de largo alcance desde el siglo XIX, han existido, asimismo, hitos como la esperanzadora entrada de España en la UE (1986), que en 2010 se reveló como nuestra principal enemiga; el ilusionante 1992, con sus fastos olímpicos, expositivos e iberoamericanos, que al retirarse la marea dejaron el primer gran rastro de corrupción política; la asunción del euro (2002) acogida como la gallina de los huevos de oro, que pronto supimos que consistía en asumir precios europeos manteniendo salarios africanos; o el 15-M, primer y único intento, por ahora, de exorcizar todas las frustraciones anteriores, de alumbrar una sociedad nueva, de fundar un país inédito, y que ha resultado, sin lugar a dudas, la mayor decepción de la política española desde la Transición.

España necesita políticos preocupados de solucionar los problemas cotidianos que sufre la ciudadanía

Si este diagnóstico es correcto en líneas generales, el curso político que comienza esta semana puede colocar a la nación española en un escalón superior de la furia a la que me refería al comienzo de estas líneas.

Es verdad que los actuales partidos políticos —y, sobre todo, sus líderes— no están llamados a dar comienzo a una etapa ilusionante. Eso lo sabemos todos. También ellos. Pero harían bien, al menos, en no dar pasos irreversibles hacia un abismo emocional que, convertido en vorágine, se lo tragaría absolutamente todo. Estamos muy cerca de ese límite, aunque no lo parezca.

España necesita políticos preocupados de solucionar los problemas cotidianos que sufre la ciudadanía, y sortear las gravísimas amenazas que se dibujan en el horizonte. Si siguen empeñados en garantizar su mera supervivencia en el poder, será una emergencia nacional expulsarlos.

*Doctor en Comunicación Audiovisual