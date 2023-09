En 2017 cuando las fuerzas independentistas de Cataluña, promovidas por Puigdemont y compañía, perpetraban el golpe de estado aprobando la declaración unilateral de independencia, en el resto del país se palpaba esa sensación de rabia, impotencia, malestar, pero también de sorpresa. No se podía entender cómo un grupo de políticos pudieran cometer un acto que sabían que era delito, que iba en contra de la Constitución y del Estado de derecho.

En medios de comunicación, además de en corrillos de conversación, se hacía la siguiente comparativa: En una casa, donde vive una familia con varios hijos, uno de ellos no está cómodo en esa vivienda, ni con la compañía de sus hermanos y padres. La mejor opción que ve es dejar de convivir con ellos, pero en lugar de hacer como una persona coherente y buscarse su propia casa, decide que su habitación pase a estar fuera de las escrituras de la vivienda y ponerse como titular de tal espacio, ¡porqué sí!

«Papá, mamá, hermanos, ya no quiero convivir con vosotros así que vamos a modificar las escrituras de la casa y el terreno de mi habitación ya no pertenecerá al núcleo familiar. Sé que eso no está bien, pero es que además voy a generar altercados, enemistando a mis hermanos que llegarán a agredirse».

Es para sorprenderse, ¿verdad? Pues este caso se puede extrapolar a lo vivido en Cataluña en 2017.

En una situación normal, los padres le dicen que se deje de tonterías y le castigan para que recapacite por sus ideas y hechos, pero esa lógica no se da en nuestro país.

En España lo que sucedió es que este hijo se metió en el maletero de un coche para atravesar la frontera y salir del país. Cuando alguien sale de una nación escondido es porque algo esconde, ¿no? Es porque sabe que algo ha hecho mal, ¿verdad? Lo sabe ese hijo, lo saben los padres y también los hermanos.

Esos progenitores prometieron que su hijo prófugo iba a ser castigado. Lo dijeron con la boca pequeña. Y el resto de la historia ustedes, quienes estáis leyendo este artículo de opinión, ya la conocen.

Ese prófugo nunca ha sido traído ante la justicia, ni condenado porque es necesario para seguir aferrándose al poder. Pedro Sánchez va a hacer que todos los españoles paguemos un importante peaje para que él siga siendo presidente. Le da igual la manera, le da igual el resultado, le da igual lo que supone, le da igual España y los españoles, sólo le importa «el sillón».

Me gustaría recordar el significado de la palabra amnistía. Es borrar el delito, como si nunca hubiera sucedido.

En este caso lo que hace Pedro Sánchez es borrar la existencia de esos delitos que políticos como Puigdemont cometieron en 2017. Ellos están matando la Constitución e intentando hacer ver a la opinión pública que el Estado de derecho está equivocado por juzgar estos actos delictivos.

Y como el PSOE vive en el «y tú más» pretende hacer verdugo al Partido Popular por pactar con Vox en el gobierno. Por supuesto, también les sirve para intentar desviar las miradas de las negociaciones de Sánchez con los independentistas. El PP y Vox son distintos partidos, distintas ideologías, pero siempre constitucionales, en el marco de la ley y son personas trabajando por personas, que es para lo que estamos aquí, para unir, reforzarnos y crecer y no para separar, crear deuda, empobrecer a nuestra región y hacer la oposición del ruido y la mentira.