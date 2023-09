Cuando comencé a escribir el título no pensé en la película que lleva este nombre del director español Alejandro Amenábar, pero en el mismo instante que presionaba el botón de la letra s, las sensaciones me transportaron a la sala de cine. Han pasado unos cuantos años, y son similares, si releo el resumen que realiza una revista nacional podría ser una metáfora exacta: «Mientras va enseñando a los nuevos huéspedes la mansión, Grace advierte de las estrictas normas que han de seguir, especialmente de una: todas las habitaciones deben permanecer en penumbra, por eso no deben abrir una puerta sin haber cerrado la anterior».

Los otros, otros principios, otro manual, otros límites. Esta semana los focos estaban en el Congreso de los Diputados y escuché del candidato a presidente del gobierno propuesto por su majestad el rey Alberto Núñez Feijóo decir lo siguiente: «Yo no sería capaz de sentarme en el banco azul sabiendo que tengo menos votos que el jefe de la oposición, pero cada uno tiene su manual de estilo». Rezumaba dignidad incluso dirigiéndose al presidente de Vox Santiago Abascal: «No merece la pena tener el poder así». El domingo había gritado igualdad para los españoles, igualdad para los territorios.

En Extremadura Feijóo no aplicó y dictó esa dignidad, no aplicó su manual de estilo. El partido que hoy ostenta la presidencia de la Junta de Extremadura no ganó las elecciones, no fue el partido más votado.

¿Dónde reside la igualdad? ¿En Extremadura sí, pero en España no? ¿Somos considerados una región que no merece dignidad, principios y límites éticos? ¿Qué legitimidad le otorga a su compañera del Partido Popular y hoy presidenta?

Igualdad, entonces, ¿para quién? ¿Para dónde?

¿Igualdad es imponer el dumping fiscal y la guerra por los ricos en todas las comunidades autónomas? Pensaba que una sociedad igualitaria era la que producía las condiciones y oportunidades en igualdad necesarios para crearlos independientemente de donde residan, pensaba mirando a la Constitución que tributaban los ciudadanos y no los territorios.

La igualdad que pregonan es tan mentira como su historial de pactos negados, promesas incumplidas y la mejor de todas hasta este momento: teniendo los votos y la oportunidad de ser presidente de gobierno no lo soy porque no quiero, no así. Resulta también muy digno.

Quizá no pensó que nadie quiere irse a vivir a una casa, a un país, repleto de oscuridad, que para pasar de una habitación a otra no puedan estar dos puertas abiertas, no se puede poner un territorio frente a otro, no puedes ofrecer el odio, porque solo obtendrás una casa llena de fantasmas o lo que es peor aún, que hasta el final no descubras que tú también estás muerto.