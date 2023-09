Entre los muros

Dos noticias recientes de nuestra región han puesto de nuevo en primer plano el tema del acoso escolar. Por un lado, en un colegio de Montijo, una niña de seis años sufría un martirio cotidiano por parte de tres compañeros de clase, que la arrastraban detrás de unos setos, le bajaban las braguitas, le pellizcaban en el trasero y los genitales y la obligaban a comer tierra. Su tutora, cuyas dotes de observación no deben de ser muy agudas, solo se percataba de que regresaba del recreo siempre “despeinada” y tenía que “atusarle el pelo” para que su madre no se diera cuenta de que no tenía el mismo peinado con el que había llegado al cole. La madre, cuando se enteró de lo que ocurría, y tras reunirse con la dirección, acabó quejándose de la “dejadez” del centro e interpuso una denuncia en la Guardia Civil que fue archivadaal ser los agresores menores de 14 años y, por tanto, inimputables por la vía penal. A día de hoy la niña sigue tratamiento psiquiátrico y tiene activado un protocolo antisuicidio por la situación crítica en la que se encuentra. Un protocolo antisuicidio, con seis años…

El otro caso, que ha tenido mucha más repercusión mediática, a nivel nacional, ha sido el de Almendralejo, donde una veintena de chicas de entre doce y catorce años tuvieron que sufrir que se difundieran por redes sociales y grupos de whatsapp imágenes falsas de sus cuerpos desnudos, creadas mediante una aplicación de inteligencia artificial, presuntamente por compañeros suyos. También en este caso, al ser menores de edad los imputados, será difícil que reciban algún castigo serio. Nada nuevo bajo el sol, por desgracia. Habiendo yo también sufrido, en mi infancia, el bullying, el maltrato escolar, o como se quiera llamarlo (“este saca buenas notas, ¡a pegarle, a pegarle!”), por entonces pensaba que, en el futuro, esas cosas no pasarían. Siguen pasando y, por desgracia también, muchos profesores y maestras, siguen pasando. Ay, aquella tutora mía, Doña Isabel Casillas, que se fumaba sus cigarrillos sin ni siquiera mirar lo que pasaba en el patio, igual que se ponía a leer la Muy Interesante en clase después de ponernos a hacer cuatro o cinco actividades para que la dejáramos tranquila… Es verdad que, desde la distancia del docente, es difícil detectar las relaciones que se forman entre niños y adolescentes. Hay una película francesa que las refleja muy bien: La clase, se titula en español, aunque el original es más significativo,Entre les murs, de Laurent Cantet y por cierto disponible en youtube, se la recomiendo habitualmente a mis alumnos. Por desgracia, y como me contaba Patricia, una amiga que es ahora inspectora en Huesca y tiene que bregar con ese tipo de casos, lo habitual es que al niño o niña acosado, maltratada, se le cambie de centro. Una verdadera aberración, pues es como si al jugador agredido se le sacara la tarjeta roja, dejando al agresor seguir en el terreno de juego haciendo de las suyas. Así se perpetúan las dinámicas de poder y agresividad que siguen rigiendo, incluso hasta la enseñanza superior. Hace un par de años me impactó cuando una alumna, la que más intervenía, se quedó después de la clase para pedirme que la eximiera de exponer en público su trabajo, pues sufría burlas constantes y desprecios por parte de sus compañeras, es decir, bullying. Desde entonces estoy más atento y no falla: el alumno diferente tiene muchas cartas para ser marginado y maltratado, desde el alumno con discapacidad, visible o no, al muchacho que viste demasiado elegante y lee por su cuenta o la señora de cincuenta y tantos que tiene el valor de empezar una carrera al lado de jóvenes que podrían ser sus hijas, y que es hostigada por la chica popular que juega al voleibol y a la que le parece ridícula esa vieja. *Escritor