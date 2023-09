Ayer, hoy, mañana

¿Idealizamos el pasado? Es una pregunta que cabe realizar, especialmente tras comprobar el éxito que está teniendo todo lo que contiene cualquier brizna del ingrediente nostálgico. Y parece que sí, que, de algún modo, barnizamos los recuerdos con una capa de brillo que los dota de un fulgor que no siempre se corresponde con la realidad de lo vivido. No sé si esto se debe a la capacidad adaptativa y la tendencia natural a evitar el dolor que tenemos los seres humanos. Porque, de algún modo, con el transcurso del tiempo se aminoran los matices negativos y se enriquecen los positivos. O si, simplemente, llegan momentos en la vida en los que renegamos de un presente distinto o en que nos sentimos amenazados por el miedo a lo desconocido que aparece adscrito al futuro. De modo que, al final, acabamos pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor, y nos refugiamos cobijados bajo el techo protector de la memoria. Dicen algunos psicólogos que quien vive anclado en el pasado, tiende a deprimirse, y que quien se obsesiona con el futuro, emprende un camino inexorable hacia el mal de la ansiedad.

La vivencia del presente es la que conduce a dos de los puntales fundamentales en que se sustenta la felicidad: a la serenidad y al equilibrio. Y en eso deberíamos centrarnos, según apuntan los testimonios de los expertos. Pero la mayoría de seres humanos no somos capaces de abstraernos totalmente de lo que aconteció, ni de lo que está por llegar. De un modo u otro, todos perdemos tiempo pensando en lo que fue, en lo que pudo haber sido y no fue, en lo que imaginamos que puede llegar y nunca llegará, y en lo que sí somos capaces de anticipar que ocurrirá. Y digo que perdemos tiempo en ello porque no podemos hacer nada para cambiar o revivir el pasado, y porque, si no pecáramos de soberbia como especie, reconoceríamos que nuestra influencia directa sobre determinados meandros del futuro es muy relativa. De estas apreciaciones no debería concluirse, en modo alguno, que haya que quedarse de brazos cruzados, esperando a que en la vida se nos dé todo el trabajo hecho. Hay que pelear la vida, y moldearla, conquistarla y gozarla. Del mismo modo, tampoco hay que rehuir del cultivo del recuerdo como fuente de satisfacción y consuelo. Hay que aferrarse a esa parte de la memoria que tiene dones sanadores o terapéuticos. Pero también tenemos que tener siempre la ilusión de ir construyendo, día a día, nuevos recuerdos que se convertirán, tarde o temprano, en relucientes tesoros. El pasado fue nuestra patria, el presente es efímero pero real y el futuro es la estación en movimiento hacia la que nos dirigimos. Y como, de momento, no podemos viajar en el tiempo, haríamos bien si camináramos erguidos y mirando al frente, sin olvidar de dónde venimos, asentando los pies sobre el día presente, y dirigiéndonos, con alegría, hacia ese horizonte próximo que es el mañana.

*Diplomado en Magisterio