Feijóo, 3 - Sánchez, 0

Es bueno recordar que Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE —gracias al apoyo de Susana Díaz con la federación andaluza— el 13/07/2014 y que, en sus dos primeros años, perdió dos elecciones generales (2015 y 2016) y unas municipales (2015), dejando al PSC como tercera fuerza en las autonómicas catalanas (2015), al PSdeG como tercer partido gallego (2016) y en cuarto lugar al PSE en País Vasco (2016). En las generales de 2015 cosechó el peor porcentaje histórico del partido (22%) y en las de 2016 el peor porcentaje sobre censo (14,91%) y el peor resultado en escaños (85). Una auténtica debacle.

El pasado domingo se cumplieron siete años del fatídico 01/10/2016, en el que la entonces oligarquía socialista intentó deshacerse de Sánchez mediante una operación chapucera y fracasada. Solo la suma de esa intentona y la inmediata rebelión de la militancia libre e independiente hizo de Sánchez algo parecido a un líder político. Le ganó la batalla a Susana Díaz en las primarias del 21/05/2017, desplazó a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno el 01/06/2018 (sin ganarle unas elecciones) y, ya desde el poder, venció en 2019 (única ocasión), aunque con resultados nada brillantes (el porcentaje sobre censo del 10-N fue el tercero peor de la historia del PSOE). Todos los resultados de Sánchez, en las cinco elecciones generales a las que se ha presentado (solo por detrás de las siete de Felipe González, que ganó en cuatro), se sitúan por debajo de los obtenidos por el PSOE entre 1982 y 2008.

Parece evidente que el actual presidente solo avanza cuando recibe ayuda: de Susana Díaz para las primarias de 2014, de la rebelión militante en 2016-2017 y de todos los partidos interesados en desalojar a Rajoy en 2018.

Desde que Alberto Núñez Feijóo ascendió a la presidencia del PP (02/04/2022), ha habido tres ocasiones en las que Sánchez ha debido enfrentarse en solitario a él: el debate en la campaña para las elecciones generales de 2023, la propia jornada electoral de este año (23-J) y el debate de investidura de Feijóo, celebrado los pasados 26-29 de septiembre. En las tres ocasiones ha salido derrotado.

En el debate (11/07/2023) Feijóo, literalmente, le pasó por encima. Como suele ocurrir con las personas carentes de toda humildad, el presidente compareció creído de enorme superioridad, y a los dos minutos el gallego le asestó un golpe que le dejó noqueado durante toda la confrontación. Sánchez se desquició por completo, mostró su violencia normalmente contenida y se autocaricaturizó, perdido en un mar de gestos histriónicos, interrupciones constantes al adversario y argumentos que iban contra él mismo.

En las elecciones generales del 23-J, Sánchez perdió sus terceros comicios, de los cinco a los que se ha presentado (cuatro, si consideramos uno solo la doble convocatoria de 2019), alcanzando un nuevo fracaso récord: ser el primer presidente desde 1977 que pierde unas elecciones (2023) tras un primer mandato, además, recortado (2020-2023).

En el debate de investidura celebrado la semana pasada, Feijóo venció a Sánchez dos veces. La primera, porque el presidente prefirió evitar el combate, sabiendo que estaba imposibilitado de mantenerlo por su negociación con los independentistas. La segunda, porque ante su ausencia, Feijóo no solo logró consolidarse como líder del PP —algo que no hizo Casado frente a Sánchez— sino que, además, empleando la misma tranquilidad y sorna que utilizó en el debate cara a cara, logró dos cosas importantes: un discurso persuasivo y razonado frente a la furia militante del portavoz socialista y, sobre todo, poner en evidencia todas las contradicciones que hacen inviable a largo plazo un gobierno del PSOE sostenido por una coalición de intereses absolutamente contrapuestos entre sí.

Feijóo no es un político brillante pero tiene oficio. Eso ha bastado, de momento, para engordar un marcador favorable frente a un Sánchez que carece de ética y de ideología, y que ha basado su carrera política en la táctica y la estrategia para alcanzar el poder y mantenerlo. Algo que quizá fuera una garantía en los siglos XV y XVI de Maquiavelo, pero que no sirve, o no debería servir, durante mucho tiempo, en una democracia contemporánea.

*Doctor en Comunicación Audiovisual