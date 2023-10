Zona de prensa "Antonio Miranda"

Desde esta semana, la zona de prensa del estadio Francisco de Zurbarán de Fuente de Cantos pasa a llevar el nombre del que tantas veces contó los partidos de la Unión, Antonio Miranda, fallecido el pasado 12 de agosto. La colocación de un rótulo con su nombre completa este precioso gesto de la directiva presidida por Manuel González.

Antes, yo ya le tenía simpatía al Fuente de Cantos, ahora, le tengo un poco más. Hace unos años,les cubrí un partido de ida por el ascenso a Tercera en Montehermoso. El ambiente fue inusualmente cordial. Las aficiones animaban a sus respectivos equipos sin una mala palabra o gesto hacia los seguidores contrarios. Una semana después, se viralizó un video del caluroso recibimiento de aficionados del Fuente de Cantos a un autobús deseguidores del Montehermoso desplazados para la vuelta. El Monte y la Unión me ganaron como nuevo simpatizante en aquella eliminatoria. Aquel partido en el Zurbarán lo cubrió, como siempre, Antonio Miranda.

En ocasiones me he identificado mucho con Miranda. Era un personaje siempre asociado al fútbol de su pueblo. Sin pertenecer al club echaba una mano en lo que surgiera. Durante un tiempo ayudó en las tareas de entrenar a la cantera. Cuando pudo concretar sus pasiones por la radio y el arbitraje, puso la distancia necesaria con el club. Todos tenemos nuestras simpatías y colores, pero las bufandas mezclan mal con la credibilidad. Esa es siempre una relación complicada. Sé de lo que hablo. Si te enteras de algo y lo cuentas, traicionas al club, y si no lo cuentas, traicionas a tu medio. Y es que cuando estás dentro de algo no ves la parte que queda a tu espalda, sin embargo, desde fuera la perspectiva es más completa. Esto pasa con todo menos con la Vía Láctea, que la vemos allí, pero estamos en medio. Supongo que es cosa delas distancias, pero nunca lo he acabado de entender bien. Ya vuelvo al tema, que parezco Miranda cuando se iba por las ramas.

Antonio dedicó mucho tiempo y esfuerzo a dar visibilidad al fútbol más modesto, no solo de su pueblo, también de su comarca y de toda la región. Llevó el nombre de Fuente de Cantos y de la Unión por cada rincón de Extremadura y, con toda su pasión, dejaba en cada retransmisión su sincero sello personal, como en aquel, ya mítico, “gol, no gol, sí gol, gol, gol, gol…”

En cuanto a su faceta como árbitro o asistente, en los campos donde compareció, le recuerdan como un tipo honesto, porque le podía salir mejor o peor, pero siempre ponía el máximo empeño en ser justo.

Lo que yo puedo afirmar, en primera persona, es que era un extraordinario compañero siempre dispuesto a echar una mano. Era habitual que me enviara una alineación de un equipo al que él ya había visto, aún sin pedírsela, o algún dato que él pensaba que me sería de utilidad, sin esperar nada a cambio, simplemente porque era así de generoso.

Pero donde Miranda llegó a la máxima categoría, y por ello merece todos los honores, fue en la disciplina de ser buena gente. Cuando se pregunta a los que lo trataban más de cerca, todos contestan lo mismo: “era un buenazo”. Y no se me ocurre mayor éxito en la vida que los que mejor te conocen te definan como una buena persona, o en su caso en superlativo: un buenazo.

Y me voy a permitir la licencia de hacer una petición, aunque no sé muy bien a quién dirigirla: cojan hasta el último céntimo de dinero público que se malgasta en idioteces y dedíquenlo a investigar y curar enfermedades.