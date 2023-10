Ruptura en China

Los peores augurios sobre la economía china se han ido cumpliendo, dejando en el camino una evidencia: China afronta una ralentización que puede desembocar un auténtico enfriamiento. Una tasa del crecimiento del 5% puede ser considerada el paraíso en una Europa plana, escasamente dinámica y afectada por una inasible inflación. Pero en una economía “capitalistamente” planificada este ritmo puede ocultar desequilibrios relevantes más allá del corto plazo.

Es curioso que las turbulencias que están haciendo visibles las ineficiencias del gigante asiático repitan un patrón bien conocido en Occidente: una burbuja inmobiliaria. El sector inmobiliario ha funcionado en China tal y como lo hizo en Europa y Estados Unidos: espoleando el consumo y generando un crecimiento en el país escasamente sostenible. Como bien conocemos, este modelo se caracteriza por una expansión del crédito (y de la deuda). Por eso, cualquier señal de alarma nos cuenta, en realidad, el estado de la economía. El inmobiliario no es sólo parte del ciclo económico. Suele ser su protagonista.

Ya hace dos años de las primeras noticias sobre la delicada situación de la enorme Evergrande. Me aventuré entonces a asegurar que no se dejaría caer a la compañía en ese momento, por lo que significaba respecto del reconocimiento de un problema, dentro de un país que no hace precisamente de la transparencia política de estado. Pese a que parece mantener un buen tenor industrial, el impacto en el sector financiero de las dificultades en el mercado residencial demuestra que algo se ha roto en la marcha de la economía china.

Lo es por la coincidencia de una serie de “factores durmientes”, que amenazaban con convertirse en problemas estructurales, finalmente eclosionados. Si los efectos se han acelerado gran parte de culpa reside en la agresiva política de “Covid cero”, que afectó especialmente al empleo y que dejó a muchos nuevos propietarios sin ingresos (o muy disminuidos) recién accedidos al mercado de la vivienda. Ingredientes para una tormenta perfecta

Al difícil equilibrio demográfico, por tanto, se han sumado la irrupción del paro juvenil y la debilidad del sector financiero, que ha colocado a grandes segmentos de población sin crédito, disminuyen la credibilidad en el funcionamiento del estado. En cierta parte, es explicable: el tremendo desarrollo de la economía en las últimas dos décadas, la “urbanización” de la sociedad y la entrada de capital extranjero generan ciertos desbalances internos. Que tienen, además, una lectura tan social como económica.

Confirmado los temores sobre la evolución de la economía china, teniendo en cuenta la altísima interconexión en las economías, especialmente en las balanzas comerciales, y el peso de China en el panorama global, es lógico preguntarse por un posible efecto “dominó”. ¿Habrá consecuencias para las economías occidentales?

La posibilidad de un contagio global al estilo subprime es remota. La exposición de inversores institucionales al sector financiero chino es muy baja, consecuencia del aumento del gap entre los tipos de interés en China, a la baja, y en un occidente al alza por su lucha contra la inflación, lo que otorga a las emisiones de deuda en una alternativa con una rentabilidad interesante. Es cierto que la situación de China aumentará las tensiones latentes entre las dos economías hegemónicas, seguirán las “guerras” tecnológicas (chips) y de control de recursos clave. Lo que retrasará la recuperación de niveles de inflación en Europa. Pese a que China aliviará ciertos efectos (precio del petróleo, compra materias primas) no tendrá el papel que Lagarde confiaba que tuviera en los precios para los países europeos.

Si bien determinados países de la Unión tienen una mayor exposición a China (el segundo socio comercial de la UE en términos globales), no es el caso de España. Las exportaciones a China no tienen un peso significativo, inferior al 3%. Tampoco importamos elementos claves para la producción industrial. Sí afectarán temporalmente la escasez de elementos de baja tecnología generados en China y el aumento de plazos – de nuevo- en la cadena de suministros.

Pero de ahí a pensar que un empeoramiento de una economía como la China nos llegaría a afectarnos es no entender como funciona la maquinaria.

*Abogado, experto en finanzas