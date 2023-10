Ovejas en la niebla

Para poner el mundo en orden primero debemos poner en orden el país, a continuación, la ciudad en la que cada uno vive, la calle, el edificio, la casa, la habitación, el cajón de la mesita de noche y así hasta llegar a lo más íntimo, a los alrededores de la conciencia. Cada uno de nosotros somos un país en miniatura o incluso un continente dependiendo del tamaño de su familia.

Las familias desordenadas engendran países desordenados y los países desordenados a su vez, un mundo desordenado. Ya nos lo anunció Confucio: para poner en orden la familia el requisito imprescindible no es otro que el buen cultivo de nuestra vida personal, que se vendría a traducir como “poner orden en nuestro corazón”. Tal vez es por esto que vemos un mundo en caída libre, porque estamos desconectados por completo de nosotros mismos.

Ciertamente andamos atareados en la búsqueda de la felicidad, pero el desafío que se nos plantea no es ese sino el de ayudar a que otros sean felices mediante nuestra prudencia y valentía. Asombroso, ¿verdad? Es tan sencillo como mostrar nuestra benevolencia a los demás. Pero este eslabón de la cadena no encajará si los dirigentes políticos nos frenan en seco y se desvían del camino de la autoridad moral basado en el orden equilibrado, pues si eso sucede todo se tambalea e implosiona debido a conflictos incontrolables e incontrolados.

Si las ovejas son guiadas por lobos, está claro que su camino estará plagado de terror e intimidación, por el contrario, si están guiadas por el pastor, es decir si los gobernantes se ciñen al camino correcto, el trayecto será pura armonía. Y así estamos donde estamos en una encrucijada, dando rodeos en la rotonda de los fingimientos; estupefactos sobre un promontorio de vaguedades y nebulosas.

Asistimos a un ritual extraño estos días, consiste básicamente en que el gobierno parece haber dado la orden a sus tropas de abusar del derecho a la libertad del silencio que es la libertad del que quiere estar ausente, del que teme enseñar su tinglado de falsedad. Nos hemos convertido en tristes Penélopes deshaciendo cada noche lo que hemos tejido durante el día: los políticos engomando y desengomando principios; los periodistas cortando y pegando, zurciendo, tramando, que al fin y al cabo viene del verbo tramar, mentir, hacer creer, faltar a la verdad...

Hay una sensación de paisaje solar abrasado por el sol del mediodía; un paisaje transitado por desmemorias interesadas como si diez guionistas, al estilo de Carmen Mola desde Moncloa estuvieran escribiendo Diario de un alejamiento. Vamos como ovejas descarriadas por este paisaje sin alma buscando certezas imposibles.

Unos tienen en sus manos la paz, otros tienen la guerra. ¿Por qué ha de ganar siempre la opción que nos aleja y nos parte por la mitad? Todo parece ir siempre contra la sensatez y casi rozando el delirio. Pero sepa el autor de este guiñol que no es otro que Pedro Sánchez, que el camino legítimo es un camino sereno, tranquilo, metódico, que no admite esta deriva licenciosa y desenfrenada. Conocido es que Octavio y Catón, en las guerras civiles de Sila y César, se vieron censurados por exponer a la patria a todo tipo de peligros antes que ampararla con las leyes. Y es que, en casos extremos, en lo que todo se agita, quizá resulta más conveniente bajar la cabeza y resignarse un poco al golpe antes que ir más allá de lo posible, no ceder y dar motivo a la violencia para pisotearlo todo.

Al pérfido Puigdemont, la confianza-alfombra roja que le está proporcionando el gobierno, tan sólo le está brindando la ocasión de hacer daño y de paso ponerse a salvo. Cabe preguntarse ante el silencio de tanto cordero: ¿será absuelto, habiendo decidido además de herirnos, sacrificarnos? Tales perturbaciones sólo pueden venir de voces celestes perjudicadas. Imposible tratar de buena fe a un infractor.

* Periodista