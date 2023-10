Leonor jura bandera y su padre le recuerda que es garante de la unidad de España y a lo mejor el Monarca debía haber añadido -sea eso lo que sea-. Al mismo tiempo, Sánchez habla ya abiertamente de amnistía y dice que es la mejor manera de superar las consecuencias judiciales de lo ocurrido el 2017.

Lo que entonces pasó, y todos lo recordamos, fue una revuelta violenta contra el estado, con invasión de instituciones y ataques a las fuerzas del orden, un declaración unilateral de independencia y un referéndum ilegal, sin garantías ni reconocimiento internacional. Los ya culpables fueron juzgados con todas las garantías del estado de derecho aunque otros huyeron y siguen prófugos. Si la amnistía progresa, que lo hará, no es que vayan a ser perdonados por sus delitos en un acto de generosidad, sino que se promulgará el olvido de los mismos a discreción de quien la promulgue, abriéndose el camino para superar cualquier otra consecuencia judicial de cualquier otro delito, sea el que sea, sometida la separación de poderes y la justicia a la arbitrariedad de quien quiera mandar del modo que sea.

Al mismo tiempo que Sánchez habla de amnistía solemniza que España no se rompe porque todo lo que haga su gobierno progresistalo hará dentro de la Constitución. Dado que la amnistía hace poco no cabía y ahora sí, como dice El País, dentro de nada, ya cabrá el referéndum. Porque la realidad es que a mucha gente no le importa que Sánchez mienta una y otra vez, se desdiga de lo dicho y carezca de fundamentos ideológicos. Lo único que no quieren es que gobiernen los otros. Y a otra mucha gente no le importa en absoluto la unidad de España porque no cree en ella. Como ese amigo mío que ni es nacionalista siquiera, que yo sepa, que me comentaba el otro día que «a él no le dolería que se desintegrara o diluyera Cataluña, Navarra, Euskadi, España o cualquier otro país que se quite ínfulas patrióticas en beneficio de una Europa o una sociedad de naciones que defienda los derechos humanos, la libertad y el progreso». Tal cual. Signifique eso lo que signifique.

* Profesora